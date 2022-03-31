18+
18+

Томичей предупреждают о попытках взлома личных кабинетов на «Госуслугах»

Происшествия, Томские новости, госуслуги личный кабинет хакеры безопасность Томичей предупреждают о попытках взлома личных кабинетов на «Госуслугах»

В Томской области были зафиксированы попытки проникновения в личный кабинет горожан на портале «Госуслуги».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, мошенники звонят жителям региона, представляясь сотрудниками портала «Госуслуги» и многофункционального центра. Они говорят собеседникам, что им поступило письмо от государственного органа, которое можно получить либо в МФЦ, либо в электронном виде в личном кабинете портала. Для экономии времени предлагается второй вариант, для этого приходит СМС с кодом, который злоумышленники просят продиктовать или переслать. После получения кода подтверждения личный кабинет гражданина на «Госуслугах» взламывается, меняется пароль и номер контактного телефона.

Таким образом томичи теряют доступ в личный кабинет, а злоумышленники могут пользоваться различными сервисами портала от имени своей жертвы.

Чтобы избежать взлома рекомендуется

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Отделения Почты России в Томской области изменят график работы 8 марта

4 марта 2022
Томские новости

Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

21 марта 2022
Томские новости

Суд смягчил наказание возглавляющей «Томское пиво» супруге мэра Томска

3 марта 2022
Томские новости

Житель Томской области тайно продал две машины своего знакомого и пытался свалить все на приставов

1 марта 2022
Томские новости

Сбор пожертвований для жителей ДНР и ЛНР открыт в Томской области

3 марта 2022
Томские новости

В Томске разрабатывают регламенты работы электросамокатов

23 марта 2022
Томские новости

Томичи могут помочь детям, проходящим химиотерапию

11 марта 2022
Томские новости

Менее тысячи новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Томской области за сутки

12 марта 2022
Томские новости

Пожилая женщина пострадала при пожаре в томском поселке

18 марта 2022