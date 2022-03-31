Томичей предупреждают о попытках взлома личных кабинетов на «Госуслугах»

В Томской области были зафиксированы попытки проникновения в личный кабинет горожан на портале «Госуслуги».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, мошенники звонят жителям региона, представляясь сотрудниками портала «Госуслуги» и многофункционального центра. Они говорят собеседникам, что им поступило письмо от государственного органа, которое можно получить либо в МФЦ, либо в электронном виде в личном кабинете портала. Для экономии времени предлагается второй вариант, для этого приходит СМС с кодом, который злоумышленники просят продиктовать или переслать. После получения кода подтверждения личный кабинет гражданина на «Госуслугах» взламывается, меняется пароль и номер контактного телефона.

Таким образом томичи теряют доступ в личный кабинет, а злоумышленники могут пользоваться различными сервисами портала от имени своей жертвы.

Чтобы избежать взлома рекомендуется

не сообщать звонившим СМС-коды, пароли и другую информацию об учетных записях в цифровых сервисах;

подключить двухфакторную аутентификацию доступа на портал госуслуг, которая потребует подтверждения для смены пароля или номера телефона.

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