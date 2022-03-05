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В Томской области двое пострадавших в ДТП в Молчановском районе продолжают лечение

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Двое пострадавших в ДТП на трассе Томск - Каргала - Колпашево, произошедшем утром 25 марта, проходят лечение в больницах.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, мужчина находится в травматологическом отделении больницы скорой медицинской помощи в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавшая женщина продолжает лечение в отделении хирургии Молчановской районной больницы, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Пострадавшим, переведённым санитарной авиацией в Томск, в том числе ребёнку, были проведены дополнительные обследования, по итогам которых пациенты были направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, утром 25 марта на трассе Томск — Каргала — Колпашево столкнулись встречные Volkswagen Caravelle и Hyundai ix55. Десять пострадавших доставлены Молчановскую больницу.

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