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Пострадавшие в утреннем ДТП на томской трассе находятся в Молчановской больнице, двое в тяжелом состоянии

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Десять пострадавших в утреннем ДТП на трассе Томск — Каргала — Колпашево доставлены Молчановскую больницу, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Уточняется, что среди доставленных в медучреждение есть один ребенок. Всем пострадавши оказана медицинская помощью, проведены диагностические обследования.

В итоге восемь человек с различными травмами госпитализированы в хирургическое отделение Молчановской больницы, из них пять находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом состоянии. У ребенка диагностированы ушибы мягких тканей. Его состояние оценивается как ближе к удовлетворительному.

Для троих госпитализированных, в том числе ребёнка, готовится перевод в БСМП и БСМП №2 Томска силами санитарной авиации региона.

Ещё двоим пострадавшим в аварии рекомендовано лечение не амбулаторном этапе.

Напомним, сегодня утром, 25 марта на трассе Томск — Каргала — Колпашево столкнулись встречные Volkswagen Caravelle и Hyundai ix55. По данным УМВД в результате ДТП в медучреждение были доставлены 7 человек.

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