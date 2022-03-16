Семерых человек доставили в больницу после столкновения двух иномарок на трассе в Томской области
25 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 25 марта, на трассе Томск-Каргала-Колпашево столкнулись Volkswagen Caravelle и Hyundai ix55, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 6.25 на 181 километре трассы. По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.
В результате ДТП семь человек доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Молчановскому району по телефону: 8 (38256) 21271.
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