Томское отделение ВООПиК выступило против снятия с охраны здания карандашной фабрики

24 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина / из архива издания

Представители Томского регионального отделения Всероссийского общества по охране памятников истории культуры выступили против исключения исторического здания карандашной фабрики на ул. Войкова, 75 в Томске из списка выявленных объектов культурного наследия. Соответствующее заявление направлено в региональный комитет по охране объектов культурного наследия. Об этом «Томскому Обзору» рассказала председатель Томского отделения ВООПиК Мария Бокова.

По ее словам, объект на Войкова — «историческое промышленное здание, уникальный объект, который, безусловно, подлежит защите». В заявлении здание названо так же, как его именовал владелец Сергей Горохов при запросе на предоставление ему земельного участка — писчебумажной фабрикой. Мария Бокова напомнила, что при составлении первой экспертизы, подтверждавшей нецелесообразность включения объекта в Единый государственный Реестр объектов культурного наследия, один из ключевых аргументов заключался в том, что «Краснокирпичное здание фабрики карандашной дощечки» на ул. Войкова, 75 является писчебумажной фабрикой Горохова и не имеет отношения к карандашной фабрике.

«Мы подали возражение, и тогда председатель областного комитета по охране культурного наследия ту экспертизу отклонила. Нынешний владелец заказал новую. В своих доводах мы ссылались на материалы экспертов Залесова и Мануниной. Новосибирские эксперты указали нам на ошибку, которая была допущена в материалах Залесова. Он пишет о бумажной фабрике Горохова, указывает, что это объект архитектора Крячкова, но при этом приводит проекты и фотографии складов, расположенных на Набережной реки Томи (здание по ул. Набережная реки Томи, 27 — прим. ред.). С этим не поспоришь, это явная ошибка, мы это понимаем. Но здесь как раз непонятна логика нашего комитета по охране культурного наследия, — отмечает Мария Бокова. — Табличка на комплексе на Набережной реки Томи прямо указывает, что это именно склады Владимира Горохова, архитектор Крячков, 1914-16 годы. Совсем недавно этот же объект был поставлен на госохрану и обозначен, как ансамбль бумажной фабрики Горохова — Сергея Владимировича, сына владельца складов. Он как раз находился и находится на ул. Войкова, 75. Это именно то здание, о котором говорится в нашем заявлении и которое исключили из выявленных объектов».

Мария Бокова также отметила, что ВООПиК располагает доказательствами того, что здание на Войкова было построено по проекту Андрея Крячкова, и сам он считал его значимым объектом:

«Большое спасибо нашим специалистам, которые помогают нашему отделению ВООПиК — им удалось связаться с семьей Крячкова, с его внуками. Нам предоставили копию автобиографии Андрея Дмитриевича, которую он сам составлял. Там он перечисляет объекты, которыми особенно гордится: Новониколаевск, Омск, Томск. И в нашем городе в числе наиболее важных для него объектов называет бумажную фабрику Сергея Горохова», — рассказала Мария Бокова.

По ее словам, после принятия заявления отделения ВООПиК профильный комитет должен его рассмотреть, а затем заказать новую экспертизу.

«Как только наше заявление будет зарегистрировано и будет принято решение, что есть основания по нему работать, объект попадет под государственную охрану и никто не имеет права ничего с ним сделать», — уточняет Мария Бокова.

Напомним, в марте нынешнего года историческое здание карандашной фабрики на ул. Войкова, 75 в Томске было снято с охраны приказом регионального Комитета по охране культурного наследия. Основанием для этого стала новая экспертиза. Нынешний владелец территории бывшей карандашной фабрики планирует начать здесь строительство гостиничного комплекса в марте — рабочие уже приступили к расчистке площадки.

Ранее сообщалось, что земельный участок площадью 14,7 га, на которой находится здание бумажной фабрики купца Горохова, принадлежит ООО «Аграрная группа — Капитал», которая подконтрольна Андрею Тютюшеву.

Здание бывшей карандашной фабрики было построено на рубеже XIX–XX веков по заказу купца Сергея Горохова. Однако производство здесь не успело начаться из-за Революции 1917 года. В 1932 году на прилегающей территории началось строительство собственно карандашной фабрики. Здание вошло в ее состав и использовалось для производства карандашной дощечки.

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