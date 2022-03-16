Здание бумажной фабрики купца Горохова в Томске больше не «объект культурного наследия»

16 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина/ из архива издания

Историческое здание бумажной фабрики купца Горохова в Томске исключено из списка выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального Комитета по охране объектов культурного наследия.

«Исключить выявленный объект культурного наследия „Фабрика карандашной дощечки в Томске — новостройка первых пятилеток, ставшая на десятилетия единственным на всю страну поставщиком сырьевой продукции“, расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Войкова улица, 75 строение 5, из перечня выявленных объектов культурного наследия», — говорится в тексте документа.

Напомним, земельный участок площадью 14,7 га, на котором находится здание бумажной фабрики купца Горохова, принадлежит ООО «Аграрная группа — Капитал», которая подконтрольна Андрею Тютюшеву. В планах собственника — развитие территории как общественно-делового квартала.

Сооснователь томского музея «Профессорская квартира», историк Иван Атапин в комментарии «Томскому Обзору» выразил надежду, что новый собственник задумается о сохранении объекта, независимо от наличия, или отсутствия охранного статуса.

«Конечно, новость печальная, — отметил Иван Атапин. — Сохранить старинное обветшавшее здание и подарить ему новую жизнь — не такая уж и сложная задача, как кажется на первый взгляд (хотя снести всё, конечно же, гораздо легче). И даже в нынешних экономических условиях ревитализация этого здания вполне реализуема. Примеры Новосибирска и Омска показывают, что промышленные здания начала XX века хорошо подходят для самых разных целей, от коммерческих до культурно-рекреационных».

На встрече с представителями Клуба активных горожан в середине февраля А. Тютюшев подтверждал свое намерение сохранить и восстановить объект. Тогда же он сообщил о планах привлечь в Томск сеть отелей Marriott и разместить в здании бутик-отель бренда Tribute Portfolio. В то же время, в марте этого года сеть отелей Marriott заявила о решении «приостановить инвестиции, открытие новых гостиниц и все будущее развитие в России». О переформатировании в связи с этим планов развития томского объекта пока не сообщалось.

Напомним, последнюю экспертизу здания фабрики проводил член Союза художников России, эксперт Минкульта Владимир Авдеев. Он пришел к заключению, что постройку можно исключить из списка объектов культурного наследия. В 2020 году эксперт — архитектор Петр Зыбайло — также не нашел оснований для включения здания в список объектов культурного наследия. В качестве аргументов приводились «утрата объектом градостроительного значения», «неоднозначная и недостоверная историческая ценность здания», его «слабо выраженная художественная ценность». В то же время, критики этих решений из числа градозащитников отмечают очень малое количество объектов промышленной архитектуры начала ХХ века в Томске и важность их сохранения для города.

Здание бывшей карандашной фабрики было построено на рубеже XIX и XX столетий по заказу купца Сергея Горохова. Однако производство здесь не успело начаться из-за революции 1917 года. В 1932 году на прилегающей территории началось строительство собственно карандашной фабрики. Здание вошло в ее состав и использовалось для производства карандашной дощечки.

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