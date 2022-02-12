Новая экспертиза не признала историческое здание бумажной фабрики купца Горохова в Томске объектом культурного наследия

12 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина/ из архива издания

Эксперт из Новосибирска выдал отрицательное заключение по поводу включения исторического здания томской карандашной фабрики в список объектов культурного наследия. Об этом сообщили в телеграм-канале томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Соответствующий акт экспертизы был оформлен 10 февраля. В качестве эксперта выступил член Союза художников России, эксперт Минкульта Владимир Авдеев. Согласно заключению, «Фабрика карандашной дощечки в Томске — новостройка первых пятилеток, ставшая на десятилетия единственным на всю страну поставщиком сырьевой продукции» не обладает признаками объекта культурного наследия. Кроме того, здание «не имеет исторической, культурной, художественной и мемориальной ценности».

В сообщении отмечается, что возражения можно подать в комитет по наследию Томской области до 14 февраля. Между тем, далеко не все эксперты разделяют эту позицию.

«Бывшая карандашная фабрика, построенная в 1910-х годах как бумажная фабрика С. В. Горохова, бесспорно обладает значительной исторической и культурной ценностью. Это уникальный образец промышленной архитектуры Сибири. В свое время я уделил достаточно времени, чтобы восстановить её историю, нашел личные записи С. В. Горохова и даже выдвинул гипотезу об авторстве здания», — отметил в своем Facebook сооснователь томского музея «Профессорская квартира», историк Иван Атапин.

Напомним, в 2020 году эксперт — архитектор Петр Зыбайло — также не нашел оснований для включения здания в список объектов культурного наследия. В качестве аргументов приводились «утрата объектом градостроительного значения», «неоднозначная и недостоверная историческая ценность здания», его «слабо выраженная художественная ценность».

Земельный участок площадью 14,7 га, на которой находится здание бумажной фабрики купца Горохова, принадлежит ООО «Аграрная группа — Капитал», которая подконтрольна Андрею Тютюшеву. В планах собственника — развитие территории как общественно-делового квартала.

Здание бывшей карандашной фабрики построено на рубеже XIX и XX столетий по заказу купца Сергея Горохова. Однако производство здесь не успело начаться из-за революции 1917 года. В 1932 году на прилегающей территории началось строительство собственно карандашной фабрики. Здание вошло в ее состав и использовалось для производства карандашной дощечки.

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