Историческое здание томской карандашной фабрики — бумажной фабрики купца Горохова — могут снять с охраны

14 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Историческое здание томской карандашной фабрики, являющееся выявленным объектом культурного наследия, могут снять с охраны.

Соответствующие результаты государственной историко-культурной экспертизы по «Краснокирпичному зданию фабрики карандашной дощечки», расположенному по ул.Войкова, 75 в Томске опубликованы на сайте Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

Оценка проводилась с 26 февраля по 28 марта 2020 года по заказу ООО «Аграрная Группа-Капитал», купившего имущество томской «карандашки» в начале года. По мнению проводившего экспертную оценку архитектора Петра Зыбайло, «изученные материалы не дают возможность обосновать целесообразность включения объекта в Единый государственный Реестр объектов культурного наследия».

В качестве аргументов, он приводит «утрату объектом градостроительного значения», «неоднозначную и недостоверную историческую ценность здания», его «слабо выраженную художественную ценность». Зыбайло отмечает, что в связи с «ликвидацией предприятия постройка утратила градостроительное влияние и историческую функцию». Также в отчете говорится, что элементы конструкций здания находятся в аварийном состоянии. Здание оценивается в первую очередь, как постройка первой пятилетки Советской власти.

В свою очередь представители томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры не согласны с результатами экспертизы и готовят возражения.

«Мы, прежде всего, не согласны были изначально с тем, что здание поставили на учет как выявленный объект как „Постройку первой пятилетки (1928–1932 гг.)“. В Государственном архиве Томской области, в архивах самой карандашной фабрики есть материалы, подтверждающие, что карандашная фабрика, которую мы знаем, единственная за Уралом, создавалась на базе фабрики карандашной дощечки. А еще раньше — на базе бумажной фабрики Сергея Владимировича Горохова, сына Владимира Александровича, владельца знаменитых Гороховских складов. Тогда Сергей Владимирович обращался к городскому главе, к совету, чтобы ему выделили участок земли для строительства бумажной фабрики между лесопилкой Иваницкого и между мельницей Фуксмана, Кухтерина. Именно там Горохову был выделен участок для строительства. Над проектом работал Андрей Крячков. И мы давно пытаемся обратить взгляд наших уполномоченных органов, что бумажная фабрика Сергея Горохова была возведена в 1914-1916-е годы, — отметила председатель томского отделения ВООПиК Мария Бокова. — Нужно было ее ставить, как выявленный объект федерального значения. Это архитектура, прежде всего, это надо сохранять».

«Непонятно, как можно было опустить, не обратить внимание на такую веху, как само основание — это же целая эпоха для такого производства. И как вообще всю эту историю можно было упустить такому эксперту, как Пётр Петрович Зыбайло. Он очень хороший специалист, возглавлял „Сибспецпроектреставрацию“, ему ли не знать! Тем не менее, факты говорят за себя. Как он мог пропустить такой большой этап в истории предприятия и дать такое заключение — мягко говоря, диву даешься», — отмечает Мария Бокова.

Сейчас общественники готовят возражения. Если они не будут приняты, ВООПиК предложит комитету по охране культурного наследия Томской области включить здание в перечень вновь выявленных объектов, но уже не как объект первой пятилетки, а как фабрику Горохова.

«Ранее в Томской области снимали с охраны дома в связи со сносом. А вот такого, что вот здание есть и сделали экспертизу о его исключении — это впервые, нонсенс. Это порочная практика. В прошлом году в декабре на пленуме ВООПиК эти вопросы обсуждались. Сейчас нужно предпринять первоочередные меры, отправить документы в комитет, — отмечает Мария Бокова. — Мы же понимаем, для чего это происходит — зачищают территорию для нового строительства. Следующий шаг — мы будем обращаться в Министерство культуры, комиссию, которая у нас и аттестует экспертов, с сообщением о таких вопиющих случаях, как со зданием томской фабрики».

Напомним, ранее сообщалось, что территория карандашной фабрики, скорее всего, не будет включена в границы исторического поселения, так как там «нет ценных градообразующих зданий». Однако расположенные здесь промышленные объекты, принадлежавшие ранее томским купцам, уже находятся под охраной.

«На мой взгляд, ситуация однозначно связана с тем, что территория карандашной фабрики, возможно, не попадает в границы исторического поселения. Мы были против этого, открыто сказали. Этот вопрос еще не решен, к нему будут возвращаться, — добавляет Мария Бокова. — Здравому человек заранее понятно, что если территорию исключают из границ, то ничего хорошего ждать не приходится. Они не могли даже подождать. Люди настолько уверены в том, что это им позволят... Совесть надо иметь хоть какую-то гражданскую, подождите хотя бы, что уж так, демонстративно! Для нас, местного отделения ВООПиК однозначно, что два эти действия — сокращение границ и экспертиза по исключению здания взаимосвязаны. Следующий шаг — застройка жилого микрорайона».

Представитель собственника территории — ООО «Аграрной Группы-Капитал» отвечая на вопрос «Томского Обзора» касаемо снятия с охраны здания фабрики Горохова, сообщил: «Одно из зданий карандашной фабрики, территория которой была приобретена „Аграрной Группой-Капитал“, входит в список охраняемых объектов культурного наследия. Собственник понимает значимость и красоту этого объекта и приложит все усилия для сохранения и приведения его в достойное состояние. По возможности, будет проведена реставрация и восстановление здания с максимальным сохранением архитектурного облика».

В свою очередь, председатель комитета по охране объектов культурного наследия

Томской области Елена Перетягина отметила, что процедура рассмотрения экспертизы будет проходит в установленном законом порядке. Решение будет принято после 25 мая.

«На сегодняшний день проходит рассмотрение, общественное обсуждение историко-культурной экспертизы о целесообразности включения здания в реестр. По результатам обсуждения будет принято решение», — сообщила Елена Перетягина.

Она также добавила, что государственный орган охраны объектов культурного наследия действует из принципов презумпции сохранности историко-культурного наследия, в связи с чем комитет может выдать отрицательное заключение о неприятии, несогласии с выводами эксперта.

«Это предположительно. Я пока не могу точно сказать, поскольку существуют как по существу замечания, обсуждаемые вопросы, так и формальные, связанные с оформлением экспертизы и требованием, насколько само заключение соответствует официальным требованиям, предъявляемым для таких актов. Из этого будем исходить при принятии решения», — добавила Елена Перетягина, подчеркнув, что орган охраны объектов культурного наследия действует, «исходя из принципов сохранности культурного наследия, поэтому перевес в решении будет в эту сторону».

Фото: Василина Фаткулина

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