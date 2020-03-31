Эксперты сравнивают проект границ исторического поселения Томска с главными градостроительными документами

31 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В Томске рабочая группа из представителей областных и муниципальных органов власти, архитекторов, реставраторов, ученых ТГАСУ и общественников рассмотрела район «Заозерье», а также районы карандашной фабрики и «Томских мельниц».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, экспертам предстоит сравнить главные градостроительные документы и их регламенты: Генеральный план Томска, существующие исторические охранные зоны, утвержденные постановлением администрации региона, и проект границ исторического поселения. Сопоставление и внесение правок исключат существующие между документами противоречия.

По итогам очередного обсуждения специалисты поделили «Заозерье» на различные зоны с определением функциональных назначений и с ограничениями по высоте и типу застройки. Некоторые кварталы разделены на несколько зон с учетом особенностей планировки и с сохранением градоформирующих исторических зданий.

Как сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина, принятые решения позволят сохранить историческое наследие района. При этом важно учесть возможность нового строительства и развития транспортной инфраструктуры.

«Району «Заозерье» присуща усадебная городская застройка, где дома расположены по красной линии улиц, а хозяйственные службы находятся в глубине дворов, — сказала Елена Перетягина. — Эксперты приняли взвешенные решения по каждому кварталу «Заозерья».

Районы карандашной фабрики и «Томских мельниц», скорее всего, в границы исторического поселения включены не будут: там нет ценных градообразующих зданий. Однако расположенные здесь промышленные объекты, принадлежавшие ранее томским купцам Кухтерину, Горохову и Фуксману, необходимо сохранить.

«Эти здания уже находятся под охраной государства как выявленные объекты культурного наследия, — уточнила Елена Перетягина. — Региональный комитет по охране объектов культурного наследия после проведения государственной историко-культурной экспертизы планирует внести купеческие фабрики в единый федеральный реестр памятников, обозначив границы территорий и предметы охраны».

Ранее рабочая группа уже рассмотрела районы «Белое озеро» и «Воскресенская гора». Результаты будут представлены на обсуждение и утверждение градостроительным советом при губернаторе Томской области.

Напомним, проект границ исторического поселения Томск разрабатывается с 2016 года. В конкурсе на право разрабатывать проект участвовало 3 организации. Победила в нём ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (г. Москва), а субподрядчиком выступила «Валбэк-ру» (г. Вологда). Стоимость принятия проекта — 10,45 миллиона рублей. Процесс принятия затянулся из-за судов администрации Томска с подрядчиком.

В феврале 2019 года В.В.Путин поручил губернатору Томской области обеспечить государственную охрану объектов до 31 мая. В мае прошло заседание Градостроительного совета при губернаторе Томской области, по итогу которого проект был направлен Минкульту. В майскую версию проекта вошло 1084 объекта охраны. В Минкульте он был отправлен на доработку из-за возражений, поданных ВООПИК — в перечень предмета охраны тогда предложили добавить 433 объекта. Кроме того, были замечания, которые касались градостроительных регламентов — высотных ограничений и строительных материалов.

С историей вопроса можно ознакомиться в наших материалах.

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