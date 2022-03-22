Союз работодателей Томской области: сегодня появляются новые возможности

22 марта 2022 / Пресс-служба Союза «МПО работодателей Томской области»

Союз «МПО работодателей Томской области», объединяющий 35 крупнейших предприятий, расширяет взаимодействие с региональными властями и научной базой ведущих вузов. Это поможет ускорить импортозамещение, повысить устойчивость областной экономики, а также сохранить рабочие места и создать новые.

Представители промышленности региона отмечают, что уже сейчас продукция томских предприятий не уступает западным аналогам, обходясь при этом в разы дешевле. Ключевую роль играют вузы, входящие в Союз работодателей региона. Например, в Томском государственном университете за последние годы разработали масштабную линейку продукции: от программного обеспечения и новых источников энергии до технологий очистки воды и новых кормовых добавок.

«Нам удалось привлечь в этом году 3,5 млрд рублей на программы развития вузов и эти ресурсы мы направим на развитие технологий, которые позволят нашим компаниям быть более эффективными, более динамично развиваться и заместить те продукты, которые попадают под угрозу», — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Главная задача, которая сейчас стоит перед промышленниками – добиться, чтобы максимальная доля добавленной стоимости оставалась в регионе, сохранить уже сложившиеся коллективы и создавать новые высокотехнологичные рабочие места.

Как рассказал президент Союза «МПО работодателей Томской области» Кирилл Новожилов, предприятия, входящие в межотраслевое производственное объединение, не только сохраняют рабочие места для жителей региона, но и предоставляют новые — на данный момент открыто более двухсот вакансий.

«Главная задача сегодня — сохранить коллективы, чтобы люди работали, получали заработную плату и были спокойны. Сегодня появляются новые возможности, в связи с уходом западных фирм. Это будет непросто, это будет небыстро, но у нас уже есть огромный опыт: импортозамещение на томских предприятиях планомерно идёт последние десять лет», — рассказал Кирилл Новожилов.

Сейчас меры по поддержке бизнеса и расширению импортозамещения принимаются на федеральном и на региональном уровнях. Свои предложения подготовил и Союз «МПО работодателей Томской области», среди них — упрощение доступа к госзакупкам, формирование перечня ниш по импортозамещению, стимулирование компаний радиоэлектронной отрасли и многое другое.

Томским промышленников поддерживают областные власти: в качестве мер поддержки, предприятиям, попавшим в сложную ситуацию в условиях санкций, предлагаются отсрочки по налогам, а также компенсация процентных ставок по кредитам.

«Мы продолжим актуализировать меры государственной поддержки наших предприятий, чтобы они не только модернизировали свои производства, но и открывали новые», — подчеркнул заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Ранее мы писали о том, что томские промышленники присоединились к декларации взаимодействия крупного и малого бизнеса.

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