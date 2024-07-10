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В Томь выпустили около четырех тысяч мальков муксуна

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Вчера, 9 июля, в реку Томь выпустились около четырех тысяч мальков ценного вида рыб — муксуна. Выпуск осуществлялся в районе улицы Татарская, 1 специалистами рыбного хозяйства ООО НПО «Томскэкология».

Как сообщает член комиссии Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, представитель областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Марина Пигукова, молодь муксуна выращивалась по заказу предприятий Томской области, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду. Таким образом организации восполняют ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсом.

«Это вид сейчас находится на стадии исчезновения, то есть вылов нельмы и мускуна запрещен. Но здесь оказывается очень сильный браконьерский пресс на рыбу, потому что она ценна своими вкусовыми качествами — охота за ней идет. И благодаря таким выводам рыб восполняется их популяция», — отмечает Марина Пигукова.

Она также добавляет, что этот вид рыб выпускается именно в Томской области, потому что здесь для него наиболее подходящие условия для нереста:

«Вообще муксун обитает в Карском море, но на нерест он приходит в реки, потому что нерестится в пресной воде. И те мальки, которых мы выпустили, здесь будут нагуливаться, расти и постепенно уйдут в Карское море. Но потом, уже в половозрелом состоянии, они снова вернутся к нам на нерест, откладывать икру. У нас, опять же, вырастут их мальки, которые проделают такой же путь. Это нескончаемый круговорот».

По словам Пигуковой, также в Томской области ежегодно с 2013 года выпускают в реки мальков других ценных видов рыб — это нельма, пелядь, осетр. Она добавила, что сегодня на территории ЗАТО Северск также проходит выпуск молоди нельмы, мускуна и пеляди.

Фото: Савелий Петрушев

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