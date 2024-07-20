Томичей приглашают на выставку картин новосибирской художницы «Мировая линия»

20 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский областной художественный музей

На следующей неделе, 26 июля, в Томском областном художественном музее откроется выставка известной новосибирской художницы Евгении Шадриной-Шестаковой «Мировая линия».

Как сообщают организаторы, выставка объединит более полусотни живописных полотен. Они покажут красоту и яркость окружающего мира с помощью линий — одного из главных элементов в творчестве художницы.

«Название „Мировая линия“ — это не про то, что у меня классные линии, хотя я люблю линии, и они меня любят. В моих холстах много визуальной информации, а линия предпочитает соло. Это и не про то, куда сейчас направлен весь наш мир, его мировая линия — или не только про это. И выставка — не про общемировое большое, она про малое, самое близкое личное пространство, которое изменяется, дышит переливается данными и каждую секунду переполнено», — говорит художница.

Выставка будет работать до 28 августа в зале ТОХМ по адресу: пер. Нахановича, 3 Стоимость билетов — 200 рублей, льготный 100-150 рублей.

Фото: Томский областной художественный музей

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».