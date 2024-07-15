Томичи взяли «бронзу» на чемпионате России по спортивным городкам

15 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба администрации Томской области

Томские спортсмены заняли третье место в чемпионате России по городошному спорту. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Соревнования проходили в городе Приозерске Ленинградской области. В них приняли участие 100 сильнейших спортсменов из 12 регионов страны. Томскую область представляли семь мастеров спорта России из Северска, Колпашева и Томского района.

Бронзовую медаль в личном зачете в классических городках завоевал Алексей Горбатых. В этой же дисциплине бронзу взяла сборная Томской области, в составе которой выступили Алексей Горбатых, Сергей Блохин, Владимир Синьков, Дмитрий Чекин и Владимир Трифонов. Подготовил команду заслуженный тренер России Виталий Горбатых.

Добавляется, что по итогу соревнований трое томичей вошли в состав сборной команды России. Они представят страну в чемпионате мира по городкам, который пройдет с 1 по 8 августа в Республике Беларусь.

Напомним, истории городошного спорта в Томской области — более полувека. Его развитием в регионе с конца 1960-х занимается Виталий Горбатых. Первый Кубок Европы по городошному спорту томичи завоевали в 1998 году — тогда Алексей Горбатых, сын и ученик Виталия Горбатых, стал чемпионом Европы в личном первенстве. На тех же соревнованиях он получил еще восемь кубков: их вручали за каждую выигранную партию и награждали лучших игроков. Подробнее об истории городошного спорта в Томской области.

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