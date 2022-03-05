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Томские промышленники присоединились к декларации взаимодействия крупного и малого бизнеса

Работа, Работа в Томске, Томские новости, Томские промышленники присоединились к декларации взаимодействия крупного и малого бизнеса XXX съезд Томские промышленники присоединились к декларации взаимодействия крупного и малого бизнеса

Союз «МПО работодателей Томской области», являющийся региональной организацией Российского союза промышленников и предпринимателей, и объединяющий крупнейшие предприятия и вузы региона, присоединился к декларации взаимодействия крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Декларация стала итогом работы XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, состоявшегося в декабре 2021 года, в котором участвовал президент Союза «МПО работодателей Томской области» Кирилл Новожилов.

Документ разработан Минэкономразвития России и одобрен Российским союзом промышленников и предпринимателей, общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

Как рассказала директор Союза «МПО Томской области» Марина Чухланцева, декларация направлена на взаимовыгодное сотрудничество крупного, среднего и малого бизнеса.

«Декларация рассматривается как важный инструмент позитивных социальных преобразований в части развития малого и среднего бизнеса России. Принципы, которые в ней заложены, способствуют не только созданию новых рабочих мест, но и новых кооперационных цепочек, что имеет особое значение в условиях санкций и минимизации их последствий для крупного бизнеса в том числе», — пояснила Марина Чухланцева.

В тексте документа сообщается, что крупный бизнес будет способствовать свободному доступу субъектов МСП на рынки и участию в тендерах, консультировать по вопросам привлечения финансирования, производственным и административным процессам, помогать в области развития человеческого капитала и компетенций, а также в организации фестивалей, выставок и ярмарок и многом другом.

Ранее мы писали о том, что в Союзе «МПО работодателей Томской области» обсудили активизацию работы над импортозамещением и конкурентные преимущества региональной промышленности в условиях санкционного давления стран Запада

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