Союз работодателей Томской области: «В перспективе местные производители займут освободившиеся ниши»

3 марта 2022 / Союз «МПО работодателей Томской области»

В Союзе «МПО работодателей Томской области» обсудили активизацию работы над импортозамещением и конкурентные преимущества региональной промышленности в условиях санкционного давления стран Запада.

Как отмечают томские промышленники, достичь результативного импортозамещения можно, если производственные мощности будут достаточными, а предприятия и компании – обладать конкурентными преимуществами, а также разрабатывать и изготавливать качественную продукцию.

«Быстро перестроиться не получится, поскольку промышленная отрасль достаточно инертна, но в перспективе местные производители займут освободившиеся на рынке ниши», – комментирует президент Союза «МПО работодателей Томской области» Кирилл Новожилов.

Как отметил гендиректор Томского электромеханического завода имени В. В. Вахрушева Иван Пушкарев, в условиях новой реальности, когда давление Запада беспрецедентно, необходимо, чтобы региональные предприятия, являющиеся локомотивами импортозамещения, стали локальными центрами инноваций.

По мнению представителей производства, одно из главных конкурентных преимуществ нашего региона в этом направлении, – это опора заводов и предприятий на научно-образовательный комплекс и участие томских вузов в технологических разработках, внедряемых на производствах.

«Одной из визитных карточек промышленного Томска всегда была микроэлектроника. Томские предприятия неоднократно участвовали в решении задач технологического прорыва и сегодня сосредоточить на этой работе максимум внимания – одна из самых актуальных задач», – отметила гендиректор АО «НПФ «Микран» Вера Парамонова.

Напомним, что АО «ТЭМЗ» и Научно-производственная фирма «Микран» входят в Союз «МПО работодателей Томской области», объединяющий более 30 предприятия и вузы региона. Главные задачи партнёрства: содействие развитию трудовых ресурсов, активное участие в интеграции высшей школы, науки, промышленности и бизнеса, защита и продвижение интересов томских предприятий и тех, кто на них работает.

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