«Ростелеком» поддержал празднование Дня молодежи в селе Мельниково

4 июля 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» выступил партнером торжественных мероприятий ко Дню молодежи в селе Мельниково Томской области. Праздничное событие состоялось в парке имени А.С. Пушкина в минувшую субботу.

Организаторы мероприятия — Районный центр культуры и досуга «Заря» провели квест среди местных жителей. Участники развлекательной игры проходили различные интерактивные локации, выполняли спортивные и творческие задания.

«Ростелеком» поддержал фотоконкурс «Я — молодой». Более двадцати юных фотографов подали свои работы в номинациях «Я и природа», «Жизнь в движении», «Россия молодая». Победители и призеры, которых выбрали зрители, получили от компании фирменные подарки.

«Праздник такого формата ко Дню молодежи России в нашем селе проводился впервые. Мы рады, что он получил положительный отклик не только у местного населения, но и у крупных компаний, которые его поддержали», — подчеркнула директор Муниципального казённого учреждения культуры «Шегарская централизованная клубная система» Надежда Наймушина.

На мероприятии сотрудники «Ростелекома» рассказали гостям о цифровых услугах компании на базе широкополосного доступа в интернет: видеосервисе Wink и домашнем видеонаблюдении.

«Такие праздники собирают в одном месте большое количество талантливых детей. У молодежи появляется шанс заявить о себе, сначала на районном уровне, а потом, может быть, на городском и даже федеральном. Мы строим оптику, чтобы для сельских ребят было в доступе все необходимое для саморазвития и роста, например, дистанционное обучение: курсы и тренинги по самым разным направлениям», — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

В конце прошлого года оператор проложил в населенном пункте 10 километров оптики, жителям стал доступен интернет на скорости до 200 Мбит/с. Сейчас провайдер ведет работы по строительству еще 27 км. На территории населенного пункта также действует сотовая связь «Ростелекома», которую сельчане могут подключить в комплексе с проводным интернетом и телевидением по тарифу «Семейный», и сократить затраты на телеком-услуги до 60%.

Дополнительную информацию об услугах и тарифах, которые действуют на территории региона, можно получить по номеру 8 800 100 08 00 или на сайте филиала.

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