В Томской области самыми популярными именами среди новорожденных стали Михаил и София

13 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

В Томской области чаще всего в первом полугодии новорожденным давали имена Михаил и София/Софья. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Так, Михаилами назвали 103 мальчика, а Софиями или Софьями 94 девочки. Также среди мальчиков в первую пятерку самых популярных имен вошли: Александр, Тимофей, Артём и Матвей. Среди девочек — Виктория, Алиса, Анна и Ева.

В число редких имен новорожденных мальчиков вошли Аристарх, Всеволод, Добрыня, Кирьян, Кондратий, Сократ, Спартак, Прохор, Терентий и Фома; девочек — Аксинья, Аполлинария, Златослава, Клементина, Лада, Любава, Матрона, Октябрина, Раиса, Ясна.

Как добавляет пресс-служба, за первые шесть месяцев 2024 года в регионе зарегистрирован 3701 новорожденный, из них мальчиков 1863 мальчика и 1838 девочек. Первенцами в семьях стали 1445 детей, вторыми — 1152, третьими — 696, четвертыми — 232, пятыми — 103, шестыми — 35, седьмыми — 17, восьмыми и девятыми — по 3. В 42 семьях на свет появились двойняшки.

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