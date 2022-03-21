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Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция распространение заболевания уровень заболеваемости пандемия Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 601 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 2 598 человек. 32 заболевших госпитализированы, трое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 122 394 случаев заболевания коронавирусом. 113 968 заболевших выздоровели, 779 скончались.

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