Еще трое скончались от коронавируса в Томской области
21 марта 2022 / Фото: visuals on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 601 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 2 598 человек. 32 заболевших госпитализированы, трое скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 122 394 случаев заболевания коронавирусом. 113 968 заболевших выздоровели, 779 скончались.
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