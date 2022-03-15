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Томский Street Vision X могут перенести на осень

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Организаторы фестиваля уличного искусства, музыки и новой городской культуры Street Vision предполагают, что юбилейное мероприятие может быть перенесено на осень.

«Мы внимательно наблюдаем за происходящим в мире, следим за настроениями участников и партнёров и в данный момент не можем гарантировать проведение фестиваля на должном уровне в заявленные даты», — говорится в официальном канале Street Vision X в Telegram.

По словам основателя фестиваля Ивана Ларионова, сейчас организаторы ждут вердикта двух ключевых финансовых партнеров.

«Если наши договорённости в силе — то оставляем лето, если нет — то переносим», — рассказал «Томскому Обзору» Иван Ларионов.

Он также отметил, что была небольшая задержка в подготовке, но сейчас все идет по плану. Организаторы занимаются зонированием площадки, формированием программы, подготовкой рекламных материалов, контент-планом и другими работами. Так, накануне оргкомитет посетил будущую площадку мероприятия — цех холодной штамповки завода «Манотомь». Организаторы также открыты для предложений по партнерству.

Фестиваль Street Vision проходит в Томске почти ежегодно с 2012 года. Изначально мероприятие позиционировалось как выставка работ граффитистов, открытая площадка для самовыражения художников. Однако со временем оно переросло в формат фестиваля.

Ранее предполагалось, что юбилейный, 10 фестиваль Street Vision станет последним. Его проведение было запланировано на 10–12 июня.

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