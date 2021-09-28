В следующем году в Томске пройдет последний фестиваль Street Vision

Следующим летом, 10–12 июня, в Томске пройдет юбилейный фестиваль уличного искусства, музыки и новой городской культуры Street Vision, который станет последним, сообщил его основатель и руководитель Иван Ларионов.

«Мы не продавали бренд, нас никто не запретил, слава Богу я никуда не переезжаю, просто пора заканчивать эту историю и начинать новую», — отметил Иван Ларионов в ролике на Youtube-канале Street Vision.

По его словам, 10-й фестиваль пройдет на территории большого завода, продлится 3 дня и завершится прощальной вечеринкой. Абонементы появились в продаже на сайте Street Vision.

Фестиваль Street Vision проходит в Томске почти ежегодно с 2012 года. Изначально мероприятие позиционировалось как выставка работ граффитистов, открытая площадка для самовыражения художников. Однако со временем оно переросло в формат фестиваля.

Напомним, в этом году фестиваль Street Vision проходил с 5 по 12 июня. Он проходил в пустующем здании на берегу Томи (ул. Мельничная, 8), где расположились выставки, концертные площадки и проходили образовательные треки. Кроме того, с 7 по 11 июня на улицах города шла работа по изготовлению муралов.

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