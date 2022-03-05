Причиной неполадок в работе терминалов в томских маршрутках стал технический сбой
5 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев/ из архива редакции
В томских маршрутках вновь заработала система оплаты терминалов, сообщает пресс-служба мэрии.
В сообщении уточняется, что причиной отказа работы терминалов стал технический сбой, не связанный с хакерами, как предполагалось ранее.
«Специалисты службы техподдержки уже устранили неполадки и системы работают исправно», — уточняют в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные Сбербанка.
Напомним, сегодня, 5 марта, в ряде маршрутных автобусов Томска отключились терминалы оплаты Сбербанка. Среди возможных причин сбоя, в частности, называли хакерскую атаку.
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