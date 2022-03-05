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Хакерская атака стала возможной причиной отключения терминалов оплаты в томских маршрутках

Общественный транспорт, Томские новости, сбербанк общественный транспорт терминалы связи банкомат безналичный оплата Хакерская атака стала возможной причиной отключения терминалов оплаты в томских маршрутках

В ряде маршрутных автобусов Томска отключились терминалы оплаты Сбербанка, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, системы не работают в маршрутках № 4, 8/9, 11, 12, 19, 20, 29, 53.

«По предварительной информации терминалы, возможно, вышли из строя в результате хакерской атаки. Просим пассажиров отнестись с пониманием и, пока, осуществлять оплату за проезд наличными или через специальное мобильное приложение», — рассказала председатель комитета по организации пассажироперевозок департамента городского хозяйства администрации Томска Ольга Свахина.

В пресс-службе уточняют, что специалисты техподдержки Сбербанка совместно с перевозчиками занимаются решением проблемы.

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