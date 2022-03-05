Минпромторг поддержал решение торговых сетей об ограничении отпуска ряда товаров «в одни руки»

5 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Минпромторг России поддержал решение крупнейших федеральных и региональных торговых сетей о введении ограничений отпуска некоторый товаров с минимальной наценкой «в одни руки».

Как сообщается на сайте ведомства, в ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда «перекупщики» в оптовых объемах приобретали социально значимые продукты питания с установленной минимальной наценкой.

«Такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи», — говорится в сообщении.

В связи с этим, чтобы «гарантировано обеспечить граждан возможностью приобрести продукты» сети предложили ограничить отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки, исходя из реальной ситуации.

Уточняется также, что товары, на которые будут вводиться ограничения, определят представители торговых сетей определят сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России.

Ранее сообщалось, что интернет-магазин томского ритейлера «Ярче» ограничил продажу ряда товаров из-за высокого спроса.

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