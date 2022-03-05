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Минпромторг поддержал решение торговых сетей об ограничении отпуска ряда товаров «в одни руки»

Томские новости, ограничение еда социально значимые товары продуктовая безопасность Минпромторг поддержал решение торговых сетей об ограничении отпуска ряда товаров «в одни руки»

Минпромторг России поддержал решение крупнейших федеральных и региональных торговых сетей о введении ограничений отпуска некоторый товаров с минимальной наценкой «в одни руки».

Как сообщается на сайте ведомства, в ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда «перекупщики» в оптовых объемах приобретали социально значимые продукты питания с установленной минимальной наценкой.

«Такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи», — говорится в сообщении.

В связи с этим, чтобы «гарантировано обеспечить граждан возможностью приобрести продукты» сети предложили ограничить отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки, исходя из реальной ситуации.

Уточняется также, что товары, на которые будут вводиться ограничения, определят представители торговых сетей определят сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России.

Ранее сообщалось, что интернет-магазин томского ритейлера «Ярче» ограничил продажу ряда товаров из-за высокого спроса.

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