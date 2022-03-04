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Интернет-магазин томского ритейлера «Ярче» ограничил продажу ряда товаров из-за высокого спроса

Томские новости, интернет-магазине спрос пропали товары санкции ограничения Интернет-магазин томского ритейлера «Ярче» ограничил продажу ряда товаров из-за высокого спроса

В интернет-магазине «Ярче» ограничена продажа 5 видов продуктов при онлайн-заказе.

«Друзья, из-за большого спроса мы временно ограничиваем при сборке количество муки, овсянки, гречки, риса и сахара до 2 пачек в заказе. Прилагаем все усилия, чтобы продукции хватило каждому», — говорится в сообщении.

Между тем, в розничных магазинах «Ярче» подобная акция не действует. Мука, овсянка, гречка, рис и сахар с полок не пропали.

В свою очередь в пресс-службе обладминистрации отмечают, что томские торговые сети наполнены резервами и не планируют резкий рост цен.

«Мы ежедневно мониторим ситуацию во всех торговых сетях, причин для ажиотажа нет. По данным Минпромторга, ситуация спокойная по всей стране. Все знают, что сейчас российское производство стабильно работает, нет опасений, что возникнет дефицит, по крайней мере, на основные социально-значимые товары. Возможно, изменится ассортиментная линейка по деликатесам», — цитирует пресс-служба начальника департамента потребительского рынка администрации Томской области Наталию Забавнову.

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