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Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 586 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 1 221 человека. 112 заболевших госпитализированы, четверо — скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 105 472 случаев заболевания коронавирусом. 74 829 заболевших выздоровели, 752 скончались.

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