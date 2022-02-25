В марте томские вузы возвращаются к смешанному режиму работы

Томский Обзор / Фото: 25 февраля 2022 // Фото: news.tpu.ru

В марте Томский государственный университет, Томский политех, Томский государственный архитектурно-строительный университет и Сибирский государственный медуниверситет вернутся к гибридному формату работы.

Так, по данным пресс-службы ТПУ, с 1 по 8 марта вуз продолжит работать в дистанционном режиме, а с 9 марта учебные мероприятия весеннего семестра будут проходить в гибридном формате. Ранее в политехе было принято решение, согласно которому «дистант» должен был сохраниться до конца 2022 года. Тем не менее, в вузе отмечают, что решение о дальнейшем формате работы ТПУ будет принято исходя из эпидемиологической обстановки в регионе, а также рекомендаций Минобрнауки России и Роспотребнадзора.

«Сейчас ситуация по заболеваемости в ТПУ стабилизируется, мы ежедневно ведём мониторинг. С середины февраля наблюдается устойчивый спад числа заболевших. На 25 февраля это 32 сотрудника и 16 студентов. Среди сотрудников полностью вакцинированы больше 75%, это 2507 человек. Среди студентов в общежитиях 77% вакцинированы», — сообщили «Томскому Обзору» в пресс-службе ТПУ.

По данным сайта ТГАСУ, вуз перейдет к смешанному режиму работы уже с 1 марта: лекционные занятия для всех обучающихся пройдут с применением дистанционных образовательных технологий вуза, а практические и лабораторные занятия, НИР, все виды практик, консультации и промежуточные аттестации будут организованы в очном формате с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Те студенты, которые не смогут прибыть в Томск, а также те, кто находятся на самоизоляции, будут обучаться «с применением дистанционных образовательных технологий в системе электронного обучения ТГАСУ».

Также в сообщении подчеркивается, что в случае изменения ситуации в регионе, возможно как возвращение к «дистанту», так и переход на очный формат.

В свою очередь, в группе СибГМУ ВКонтакте сообщается, что вуз также вернется к смешанному формату работы.

«Друзья, мы знаем, что вы соскучились по университету и друг по другу, поэтому предлагаем вернутся на практические занятия в аудитории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что очная часть образовательного процесса будет организована с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

В пресс-службе ТГУ сообщили, что студенты вуза с 1 марта также будут учиться в гибридном формате.

«Каждый факультет сам принимает решение в зависимости от эпидемиологической ситуации на факультете», — отметили в пресс-службе.

Согласно данным группы факультета исторических и политических наук, студенты также перейдут к смешанному формату обучения. Так, с 1 по 3 марта студенты всех направлений учатся дистанционно. С 14 марта студенты бакалавриата выходят в очный формат (кроме дисциплин, для которых установлен специальный режим работы), а магистранты остаются на «дистанте».

Напомним, 1 марта в Томской области заканчивается продленный в конце января режим ограничений. Между тем регион продолжает бить антирекорды по количеству выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом. Всего за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 94 106 случаев заболевания COVID-19. 68 648 заболевших выздоровели, 740 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: