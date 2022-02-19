Более 1,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 1 101 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 167 человек. 120 заболевших госпитализирован, трое заразившихся скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 85 675 случаев заболевания коронавирусом. 66 462 заболевших выздоровели, 733 — скончались.

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