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Более 1 000 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томске за сутки

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 003 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 137 человек. 241 заболевший госпитализирован.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 76 318 случаев заболевания коронавирусом. 65 115 заболевших выздоровели, 718 — скончались.

Между тем, в России зафиксировано новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — 197 076 человек.

Ранее сообщалось, что большая часть заболеваний COVID-19 в Томской области приходится на штамм «омикрон». При этом госпитализация требуется лишь каждому 10 инфицированному.

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