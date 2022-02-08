В ТГУ открыли аудитории для гибридного обучения

В Томском государственном университете открыли сеть аудиторий АКТРУ для смешанного обучения студентов. Предполагается, что они обеспечивают одинаковое качество усвоения материала как для присутствующих на лекции, так и для онлайн-слушателей, сообщает пресс-служба вуза.

«Система АКТРУ не имеет прямых аналогов в России и за рубежом. В 2020 году Томский университет выступил тестовой площадкой и стал первым в России вузом, создавшим пространство для смешанного обучения, что в условиях пандемии позволяет сохранять качество образования на высоком уровне, — рассказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

На данный момент в ТГУ сеть включает в себя 45 аудиторий, в них одновременно могут заниматься 2,5 тысячи студентов офлайн и более 4,5 тысяч — онлайн.

«Благодаря системе АКТРУ студенты, находящиеся вне университета, видят всё, что происходит в аудитории и появляется на доске. Все занятия автоматически записываются, и видеозаписи выгружаются в облачное хранилище. При этом общее разрешение записи — не хуже 1080p. Гибкость системы заключается в возможности использовать значительную часть имеющегося в вузах оборудования», — рассказал об особенностях аудитории заведующий учебно-научной лабораторией компьютерных средств обучения ИДО ТГУ Артем Фещенко.

По запросу пользователя система может выбрать все видео- и текстовые материалы по обозначенной теме, причем, запускать видео она будет с «сигнального» слова, что сокращает время на работу с файлом и даёт возможность изучить больше информационных источников.

В январе 2022 года 20 вузов Консорциума исследователей больших данных изъявили намерение о внедрении этой системы в инфраструктуру своих университетов. Присутствовавший на открытии Иван Федотов отметил, насколько необходимы сегодня подобные аудитории.

В пресс-службе также отмечают, что к началу семестра в ТГУ будет открыт IT-холл. Также в общежитиях №3 и №7 уже открыты компьютерные классы, в общежитии «Парус» — коворкинг-пространство — #PixelPlace, а в информационном центре 24/7 Научной библиотеки ТГУ установлены 70 новых компьютеров.

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