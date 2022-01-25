В томском «Парусе» открылось новое пространство для творчества
25 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина
Накануне, 24 января, в Томске в общежитии Томского госуниверситета «Парус» открылось новое пространство для самостоятельной работы #PixelPlaceTSU.
Как уточняют в пресс-службе вуза, коворкинг может принять одновременно более 40 человек. Здесь есть зоны для индивидуальной и групповой активности.
Иностранные студенты из Разговорного клуба ТГУ планируют проводить там встречи клуба, молодежный медиацентр — семинары по работе в медиа.
В пресс-службе уточняют, что новое пространство легко трансформируется, студенты могут превратить в лекционную аудиторию или в кинотеатр.
В ближайших планах ТГУ открытие IT-hall.
Фото: Серафима Кузина
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