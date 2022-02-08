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Томский тяжелоатлет победил на Кубке России

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Томский штангист Исмаил Гаджибеков стал победителем Кубка России, который завершился на этой неделе в городе Орёл, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие 200 атлетов. Томскую область представляли три тяжелоатлета: Денис Исаков, Александр Егоров и Исмаил Гаджибеков.

По итогам соревнований представитель ТГАСУ и Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Исмаил Гаджибеков стал победителем в весовой категории до 55 кг (рывок — 96, толчок — 120, двоеборье — 216). Исмаил также является чемпионом России 2021 года.

Спортсмен тренируется под руководством старшего преподавателя кафедры физического воспитания ТГАСУ, тренера ТО СШОР Григория Антонова.

Другим томским штангистам, участвовавшим в турнире, не удалось подняться на пьедестал. Денис Исаков остановился в шаге от медали и занял 4 место. У Александра Егорова - шестое.

В пресс-службе также отмечают, что по результатам Кубка России будет сформирована сборная команда для подготовки к чемпионату Европы 2022 года, который пройдёт в городе Тирана (Албания).

Узнать об истории развития тяжелой атлетики в Томской области можно в нашем материале.

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