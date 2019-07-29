История наших побед. Тяжелая атлетика: чтобы штанга «летела»

29 июля 2019 / Партнерский материал / Фото: Олег Гладков

Тяжелая атлетика считалась в СССР «своим» видом спорта. Легендарные тяжелоатлеты побеждали в главных турнирах, и делали это красиво. Давид Ригерт 63 раза бил мировые рекорды, а Василий Алексеев превосходил лучший результат на свете 79 раз. Юрий Власов был кумиром Арнольда Шварценеггера.

В томской тяжелой атлетике тоже были свои герои и свои яркие победы. И сегодня наши спортсмены вернулись на пьедесталы всероссийских соревнований. Об этом интересном и зрелищном виде спорта — в сегодняшнем выпуске «Истории наших побед».

Чемпионы прошлого

1986 год, сборная команда ВС СССР по тяжёлой атлетике

Стоят (слева направо): Ю.П.Власов, И.Никитин, С.Багдасаров, Л.И.Жаботинский, Г.Манжос, А.Пестушко, С.Дидык, С.Колеватов, А. Сайдулаев. А.Денисов

Сидят (слева направо): И.Музафаров, С.Ли, Н. Захаров, Р.Дю, А.Ачичаев, А.Браванов, Ю.Амплеев, Х.Сулейманов. Фото: https://vk.com/powerliftingworld

Первые турниры по тяжелой атлетике прошли еще во второй половине XIX века в США и Европе, а официальный чемпионат мира впервые провели в 1898 году в Вене. Еще раньше, в 1896 году, тяжелая атлетика вошла в программу Олимпийских игр.

Первый российский чемпион мира по поднятию тяжестей связан с Томском — Сергей Елисеев в 1899 году выиграл «золото». А в 1922 году оказался в нашем городе и создал здесь городскую секцию тяжелой атлетики. Елисеев работал преподавателем в Томском технологическом институте, выступал с силовыми номерами в городском саду. В 1937 году был арестован и расстрелян (а после реабилитирован).

Сергей Елисеев, томский тяжелоатлет Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики



В 1948 году сборная команда Томской области впервые приняла участие в чемпионате РСФСР, а в 1959 году у нас появились первые штангисты-мастера спорта СССР. Норматив выполнили Максим Ефимов и Николай Палтусов.

Александр Большой президент Томской областной федерации тяжелой атлетики

мастер спорта России

тренер высшей квалификационной категории Сергей Елисеев, выдающийся человек и спортсмен, заложил традиции для Томской тяжелой атлетики. Большую роль в развитии этого вида спорта сыграл политехнический, где работали такие наставники, как Александр Шемякин, Альберт Коземов. Поддерживали тяжелоатлетов и в Томском государственном университете, где работал Виктор Павлович Разин — выдающийся специалист, Заслуженный тренер РСФСР (в память о нем ежегодно проводятся областные соревнования). Он же руководил федерацией, созданной в 1960-е годы. Тяжелая атлетика была на достойном уровне — в городе проводились серьезные турниры — Чемпионаты, первенства, Кубки СССР.

Если рассказывать о штангистах-героях прошлого подробнее, то Виктор Павлович Разин (14 августа 1925 — 16 октября 1989) был томичом. Учился в местном горном техникуме, во время войны работал на оборонном заводе, эвакуированном в Томск, а как ему исполнилось 18 лет, добровольцем пошел на фронт, перенес два тяжелых ранения, получил инвалидность. В 1951 году поступил на факультет физического воспитания Томского государственного педагогического института, окончил вуз и несколько лет там преподавал, а потом ушел в ТГУ, где с 1970 до 1977 года заведовал кафедрой физвоспитания. Среди его учеников были чемпионы СССР, РСФСР, зоны Сибири и Дальнего Востока.

Виктор Павлович Разин Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики

Геннадий Алексеевич Данилов (6 марта 1937 — 30 октября 2007) более 40 лет преподавал в ТГПУ, был главным тренером сборной Томской области и ТГПУ по тяжёлой атлетике и гиревому спорту. Подготовил 17 мастеров спорта РФ и СССР по тяжёлой атлетике и Юрия Амплеева, первого томского мастера спорта международного класса СССР по этому виду спорта.

Юрий Амплеев, первый томский МСМК по тяжёлой атлетике Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики

С 1960-х годов успешно работает тренером Альберт Викторович Коземов. Начинал как спортсмен, был многократным чемпионом Томской области. Как наставник подготовил 28 мастеров спорта по тяжелой атлетике, под его руководством тренировался также мастер спорта России международного класса — Иван Товкес. Команда ТПУ, где Альберт Викторович проработал 65 лет, завоевала немало медалей: девять раз становилась чемпионом политехнических вузов Сибири и Дальнего Востока, была чемпионом Россовета СДСО «Буревестник» по тяжелой атлетике среди вузов, трижды призером Всероссийских студенческих игр и дважды участвовала на Всесоюзных студенческих играх.

Альберт Коземов Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики

Но только тренерской работой Альберт Викторович не ограничился — с 1997 года стал выступать в соревнованиях среди ветеранов по тяжелой атлетике. И многократно становился Кубка России, чемпионом России и Европы, дважды выиграл чемпионат мира, а в 2002 году выиграл «золото» Всемирных игр среди ветеранов в Мельбурне. В 2019 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры России».

Альберт Коземов на Всемирных играх ветеранов в Турине. 2013 год Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики

В 90-е годы томская тяжелая атлетика обороты несколько сбавила, зато успехи пришли к северчанам, где в СДЮСШОР «Янтарь» работает отделение тяжелой атлетики. Основные успехи штангистов из закрытого города связаны с заслуженным тренером России Михаилом Михайлюком. Именно он подготовил трех мастеров спорта международного класса.

Михаил Михайлюк Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики

Один из его учеников, Вячеслав Кануткин — стал в 1993 году чемпионом Европы и мира среди юниоров, а в 1995 году стал вторым на чемпионате России. Вячеслав был одним из претендентов на участие в Олимпиаде 1996 года, но он получил травму на сборах и на Игры не поехал. Дальше судьба его сложилась трагически, штангиста уже нет в живых.

Вячеслав Кануткин Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики

Михаил Михайлюк подготовил целую плеяду сильнейших атлетов — Виктор Ванжа, Владимир Лесин и Александр Петруненко — победители и призеры первенств России, Денис Федоров и Иван Товкес — мастера международного класса, призеры чемпионатов России, Александр Зотин — участник первенства Европы и мира.

— У Михаила Ивановича тренировалось много сильных спортсменов, он себя зарекомендовал на уровне сборной команды России как талантливый тренер, — поясняет Александр Большой. — Тяжелая атлетика в Северске была на слуху, в 2004 году по городу висели плакаты «Наши Олимпийские надежды» со штангистом Денисом Федоровым. Но тренерская работа циклическая, начинаешь заниматься с ребенком, которому 8-10 лет, и минимум 8 лет ждешь результата. В какой-то момент те воспитанники Михайлюка, с кем он много времени проводил на сборах, кто занимал высокие места, ушли из спорта, а смены им не оказалось. В тяжелой атлетике Томской области случился спад. Сказались кадровые проблемы — зарплаты у тренеров были невысокими, а энтузиазма хватало не всем. Хотя люди, готовые сохранять традиции из любви к своему виду спорта, были всегда.

Иван Товкес, 2002 год Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики

Отсутствие тренеров, преемственности поколения, зависимость от студентов (талантливые молодые ребята часто переезжают после окончания вуза) и других причины привели к снижению результатов.

— В том, что тяжелая атлетика пришла в упадок, никого обвинять не хочется, — говорит Александр Большой. — Областной федерацией тогда руководил исключительно порядочный и добрый человек Анатолий Алгин, но у него не было команды единомышленников. В какой-то момент состояние нашего вида спорта сильно стало беспокоить тех, кто к нему неравнодушен. Почувствовалось, что нужны перемены. В 2013 году меня избрали руководителем региональной федерации. Я очень хотел работать, и меня поддержали молодые коллеги. Алексей Сизов, Григорий Антонов, Денис Федоров, Павел Дружинин и другие — они и сегодня в спорте, и мне помогают, подтягиваются и совсем молодые ребята.

Надежды Большого

Кубки Открытого чемпионата Томской области по тяжелой атлетике, 2018 год Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики

Александр Большой признается, что и не думал связывать свою жизнь с тяжелой атлетикой. Учился в ТГАСУ на инженера, собирался строить дороги, а параллельно занимался пауэрлифтингом, потом тяжелой атлетикой. Норматив мастера спорта выполнил на 5-й летней Спартакиаде народов Сибири в 2004 году. Тогда за один день нужный для звания вес подняли три спортсмена — Александр Большой, Валентин Беспалов и Владимир Ульянов.

На чемпионате России в Новгороде, 2004 год Фото из архива Александра Большого

Тренировать Большой начал в 2013 году — набрал ребят по 15 лет. Набрал и команду тех, кто помогает развитию спорта:

— Мы сделали сайт, занялись популяризацией тяжелой атлетики. Думали, сейчас быстро ее поднимем, — смеется Александр. — Конечно, потом поняли, что мгновенно ничего не делается… Но мы постоянно работаем. Размещаем информацию о соревнованиях, напечатали баннеры для соревнований. Всему постепенно учились — судить, тренировать, организовывать, вести бумажную работу. Ключевым вопросом было — где проводить соревнования? Старожилы говорят, когда-то в Томске выступали во Дворце спорта. Но я не застал в Томске такого, залы для соревнований не всегда были достойно оформлены. Масштабным событием стала как раз Спартакиада в 2004 году, но это было скорее исключение, чем правило. И на это были причины — без специализированного оборудования турнира не проведешь. Мы же бросаем штангу с высоты больше 2-х метров! Сколько покрытий переломали на соревнованиях, где не было нужного оборудования…

Первые серьезные соревнования организовывать было очень сложно. Благодаря Алексею Борисовичу Ажермачеву, руководителю областной Федерации гиревого спорта, в то время - директору «Юпитера», удалось получить зал для соревнований. Разминочные помосты делали сами - из брусков, фанеры и резины, которую выделил Томский завод резиновой обуви. А помост для соревнований взяли в ТГУ, ему было лет 40. Но главное — люди были воодушевлены, что можно на таком уровне проводить соревнования в Томске.

Чемпионат Томской области в СК "Юпитер", 2013 год Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики

- Начинали мы с Чемпионата области в 2013 году, а недавно, в 2019 году, провели чемпионат Сибирского федерального округа в 2019 году, - продолжает Александр. - Хочется власти региональные поблагодарить: спасибо Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, нам недавно купили помост для соревнований, он был необходим! Теперь на нем и турниры проводим, и томские спортсмены могут тренироваться на хорошем оборудовании. На организацию соревнований уходит много сил и средств. Когда ты спортсмен, не задумываешься об этом. А нужно же решить столько вопросов, от проживания до изготовления медалей. Об уровне организации наших соревнований хорошие отзывы. В наших планах в 2020 году провести первенство России.

Возвращение побед

Победители и участники Чемпионата Томской области, 2019 год Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики

Что касается спортсменов, то поддержать тяжелую атлетику помогли… «легионеры». Правда, позвали их не из далеких стран, а из соседней Кемеровской области.

— В 2013-2014 году у нас не было спортивного резерва, молодых спортсменов, а надо было за счет чего-то развиваться, — объясняет Александр Большой. — Я сам очень долго выступал, был играющим тренером, не от хорошей жизни. Просто некому было, собирали всех, кто способен выйти на помост. В итоге решили пригласить двух спортсменов из другой области для параллельного зачета. Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области эту идею поддержал. Так у нас появились тяжелоатлеты Дмитрий Стрига и Елена Биршкис. И сразу дело пошло — до этого несколько лет мы не выезжали на первенство России — ни спортсмены, ни тренеры. Порох этих сражений помнил только Михаил Михалюк. Дмитрий и Елена при поддержке департамента начали выезжать на Чемпионаты России, где стали регулярно попадать в призеры. О тяжелой атлетике в Томске заговорили — о нас написали, сделали телесюжеты. Когда Дмитрий и Елена выступали на областных соревнованиях, другие наши спортсмены наблюдали за ними, учились у них…

Дмитрий Стрига на Чемпионате России - 2019 Фото: Владимир Шелегин

— В 2014 году мы начали вместе работать. Задачей было поднять планку тяжелой атлетики в Томской области, выйти на новый уровень, — говорит Дмитрий Стрига. — Меня сейчас в Томске все устраивает. Город нравится, скоро собираюсь перевезти сюда семью. Работы много, собираюсь начать тренировать, хотя и выступления еще продолжу. Думаю, мои знания ребятам пригодятся, здесь есть кого воспитывать. Уверен, что свяжу свою жизнь с Томском.

Затем ради учебы в наш город приехал Александр Егоров. Он оказался талантливым тяжелоатлетом, в федерации это заметили. Тренироваться Александр стал у Михаила Михайлюка, к тому времени он уже работал в Томске. И тандем дал результат — спортсмен прогрессирует, в нынешнем году Александр стал вторым на Чемпионате России.

Александр Егоров Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики

— Егоров — это наш лидер и надежда на следующий Олимпийский цикл, — отмечает Александр Большой. — Нам нашли деньги на сборы, 2 месяца ребята провели вместе со сборной России. В итоге потом Егоров занял на чемпионате 2-е место, а Стрига 3-е. Продолжаем работу со спортивным резервом. Тут ситуация меняется в лучшую сторону, но тяжело и медленно. У Григория Антонова в ДЮСШОР «Янтарь» есть несколько перспективных спортсменов. На 2 этапе сибирской Спартакиады один из них попал в призеры, такого давно не бывало. Появилась возможность отчасти благодаря приглашению спортсменов из Кемеровской области открыть отделение тяжелой атлетики в Томской областной школе Олимпийского резерва. В начале там работал один тренер, теперь их уже три. Результаты у воспитанников есть, хотя хочется, конечно, большего. С оптимизмом смотрим в будущее. Не останавливаемся на достигнутом, будем работать дальше. Мы еще молодые. Механизм подготовки спортсменов отладим, и в гору пойдем. А люди, которые «болеют» тяжелой атлетикой, у нас есть…

Совсем не слабый пол

Елена Биршкис на Чемпионате Сибирского федерального округа по тяжелой атлетике, 2016 год Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики

Тяжелая атлетика, хотя и подразумевает поднятие серьезных тяжестей, это и женский вид спорта. Главный надежды на медали на международных турнирах у России связаны именно с тяжелоатлеткой, с Татьяной Кашириной. Она пять раз становилась чемпионкой мира, но Олимпийского золота в ее коллекции пока нет. В 2012 году в Лондоне Татьяна заняла второе место, уступив лишь 1 кг победительнице из Китая, а в 2016 году всю российскую команду по тяжелой атлетике не допустили до Олимпиады.

В нашей области у женской тяжелой атлетики хорошие традиции:

— Девчонки часто приносили медали! В Томской области были хорошие штангистки. Ольга Салюкова (из Северска, ее тренировал Расторгуев) дважды становилась призером Чемпионата России, — говорит Александр Большой. — Юлия Лебедева тоже была призером всероссийских соревнований. Сейчас Елена Биршкис выступает на высоком уровне. Вообще успехи спортсменок неудивительны — отличительные черты девушек целеустремленность и работоспособность, они по этим качествам превосходят многих мужчин. Они умеют ставить цели и методично работать. А у нас такой вид спорта — кто выдерживает нагрузки, тот и прогрессирует. Каждый день несколько десятков тонн поднял — значит, будет результат. Не согласен, что у нас неженский вид — любой профессиональный спорт предполагает огромный труд. И это стереотип, что штангистки мощные. Красивые девчонки! Самая легкая весовая категория начинается с 45 кг.

Елена Биршкис на пьедестале ХХII Всероссийского турнира по тяжелой атлетике памяти Александра Воронина, 2014 год Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики

Раздвигая свои границы

Всероссийский день физкультурника в Томске, 2014 год Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики

Развивается в томской тяжелой атлетике ветеранское движение. Люди не расстаются с любимым видом спорта и помогают тем, кто сейчас занимается его развитием.

— Мы постоянно взаимодействуем! — подчеркивает Александр Большой. — Отец и сын Коземовы, Александр Семенович Чирков, Виктор Семисошенко — эти люди всегда нас поддерживали. Каждое большое спортивное мероприятие объединяет тяжелоатлетов всех возрастов.

Александр Чирков на пьедестале ХХ Открытого кубка России среди ветеранов, 2015 год Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики

Ради чего люди готовы поднимать тонны каждый день и болеть этой странной и прекрасной болезнью «тяжелая атлетика»?

— В детстве друг позвал меня в секцию, я полгода позанимался и бросил. Мне 8 лет всего было, еще бессознательный возраст, — вспоминает Александр Егоров, серебряный призер Чемпионата России 2019 года. — После перебрал разные виды спорта и понял — штанга больше всего понравилась. Из-за ощущения нового поднятого веса, из-за раздвижения своих границ. В других видах побеждаешь соперника, от много зависишь, сложно понять, стал ли ты лучше. А здесь четко понимаешь, раз больше поднял — значит, прогрессируешь. Другие плюсы — стал стройнее и осанка появилась.

— Я заниматься начал в 10 лет, потому что был худощавый, невысокий, не выделялся силой. И поглядывал на плакаты, где были здоровые, мускулистые спортсмены, — рассказывает Дмитрий Стрига. — С другом пришли в секцию, начали заниматься. Тренер увидел во мне потенциал, отобрал в группу, где были сильнейшие, стал с нами больше работать. В 14 лет я выполнил норматив мастера спорта и стал призером первенства России среди юношей и первенства Европы. Тогда осознал: это мое, я пойду дальше, буду профессиональным спортсменом.

Слева направо: Александр Егоров, Александр Большой и Дмитрий Стрига - лауреаты конкурса "Спортивная гордость Томска", 2018 год Фото из архива Томской областной федерации тяжелой атлетики

Александр Большой начинал с другого силового вида спорта — с пауэрлифтинга. Но его не было в программе Олимпийских игр, трансляции с которых спортсмен любил смотреть.

Когда спрашивали: «Ты пауэрлифтер?» отвечал - "Я штангист", — поясняет Александр. — Важная особенность тяжелой атлетики — выполняешь движения без специальной экипировки. Выходишь на помост — на тебе тонкое трико, обувь и все. И штанга одинаковая для всех. Всего 6 подходов, три в рывке, три в толчке. За них столько задач надо решить, и нет права на ошибку. Борешься не только со своим соперником, но со снарядом и с собой. Это преодоление себя. А еще это скоростно-силовой вид спорта. Мы пользуемся не только своей силой, но и включаем взрывную силу. Если с точки зрения кинематики правильно распределять усилия при взаимодействии со снарядом, то штанга становится очень легкой — подключается сила инерции. Ты тяжелой штанге придаешь полет. У нас есть определение «штанга летит». И это такие приятные ощущения полета, когда снаряд теряет вес, поскольку ты правильно приложил усилия. Как пел Владимир Высоцкий в своей посвященной Василию Алексееву песне «Вес взят»: А смысл победы до смешного прост: Все дело в том, чтоб, завершив движенье, С размаху штангу бросить на помост!

Текст: Мария Симонова

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