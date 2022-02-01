18+
18+

Томские вузы перейдут на дистанционный режим до конца февраля

Коронавирус (Covid-19), Образование и наука, ТГАСУ, ТГУ, Томские новости, ТПУ, университеты вузы образование наука дистант обучение студенты Томские вузы перейдут на дистанционный режим до конца февраля

Университеты Томска будут работать в дистанционном режиме до конца февраля 2022 года, сообщается в телеграм-канале Большого университета.

В сообщении отмечается, что эта мера связана с неблагоприятной эпидобстановкой.

«Сегодня изменение режима работы обсудили все университеты-члены Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций», — говорится в сообщении.

Напомним, в консорциум Большой университет входят Томский госуниверситет, Томский политех, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Томский государственный архитектурно-строительный университет, Сибирский государственный медицинский университет и Томский государственный педагогический университет.

Ранее в связи с ухудшением эпидобстановки с сегодняшнего дня в Томской области вводятся дополнительные ограничения. Также на базе томских клиник заработали Центры неотложной амбулаторной помощи.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 67 464 случаев заболевания коронавирусом. 63 081 заболевших выздоровели.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Пожилой мужчина получил ожоги рук и лица во время пожара в томском селе

14 января 2022
Томские новости

Мэрия Томска будет изымать и выставлять на торги городские недострои

21 января 2022
Томские новости

Более 520 случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

31 января 2022
Томские новости

Ледяные горки в Томске временно закрыли из-за потепления

17 января 2022
Томские новости

Томичей предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях

13 января 2022
Томские новости

В Томске проводят проверку по факту похищения 3-летней девочки

11 января 2022
Томские новости

Для жителей домов томского Академгородка, попавших под отключение, организован подвоз воды

10 января 2022
Томские новости

В томской колонии сделали 10 будок для бездомных собак

28 января 2022
Томские новости

Музей «Профессорская квартира» приглашает томичей на традиционные колядки и вождение Козы

14 января 2022
Комментарии для сайта Cackle