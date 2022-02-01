Томские вузы перейдут на дистанционный режим до конца февраля

Университеты Томска будут работать в дистанционном режиме до конца февраля 2022 года, сообщается в телеграм-канале Большого университета.

В сообщении отмечается, что эта мера связана с неблагоприятной эпидобстановкой.

«Сегодня изменение режима работы обсудили все университеты-члены Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций», — говорится в сообщении.

Напомним, в консорциум Большой университет входят Томский госуниверситет, Томский политех, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Томский государственный архитектурно-строительный университет, Сибирский государственный медицинский университет и Томский государственный педагогический университет.

Ранее в связи с ухудшением эпидобстановки с сегодняшнего дня в Томской области вводятся дополнительные ограничения. Также на базе томских клиник заработали Центры неотложной амбулаторной помощи.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 67 464 случаев заболевания коронавирусом. 63 081 заболевших выздоровели.

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