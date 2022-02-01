В томских поликлиниках открылись Центры неотложной амбулаторной помощи

1 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 1 февраля, в томских поликлиниках открылись центры неотложной амбулаторной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, в том числе с подозрением на COVID-19.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, центры будут работать на базе томской поликлиники № 10 и медико-санитарной части № 2. Прием врачи будут вести в две смены с 8.00 до 20.00.

«Рост заболеваемости уже дал большую нагрузку на систему здравоохранения, и прежде всего на амбулаторное звено. Значительно увеличилось число вызовов врачей на дом, обращений в кабинеты неотложной помощи. Центры позволят эту нагрузку снизить», — пояснила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева.

По ее словам, центры будут принимать пациентов по предварительной записи, которая будет вестись через регистратуры поликлиник.

«Медработники будут осматривать пациентов, брать анализы на новую коронавирусную инфекцию, открывать больничные листы и выдавать лекарственные препараты. При необходимости врачи будут направлять на дополнительные исследования, в том числе на компьютерную томографию», — отметила Наталия Метелева.

Направляться на осмотр в центры будут пациенты, имеющие возможность обратиться туда без использования общественного транспорта, чтоб снизить возможный риск распространения коронавирусной инфекции. При отсутствии такой возможности, в зависимости от состояния, к пациентам будут направляться респираторные бригады или «скорая».

По информации главного врача станции скорой медицинской помощи Николая Родионова, в последние дни наблюдается небольшой рост обращений в «скорую».

«За последние четыре дня количество вызовов увеличилось с 585 до 681. Рост идет за счет неотложных вызовов с поводами температура, насморк, боль в горле или кашель. Все неотложные вызовы к пациентам с респираторными симптомами обслуживаются бригадами в порядке очередности, после экстренных», — отметил Николай Родионов.

Напомним, с сегодняшнего дня в Томской области действуют дополнительные ограничения, введенные накануне.

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