18+
18+

Более 520 случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболели распространение заболевания уровень эпидемия пандемия умерли скончалис Более 520 случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 521 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 364 человек. Двое заболевших скончались. Также за прошедшие сутки были госпитализированы 47 заболевших коронавиурсом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 67 474 случаев заболевания коронавирусом. 63 081 заболевших выздоровели, 704 - скончались.

Напомним, в связи со сложившейся эпидобстановкой с 1 февраля в Томской области вводятся дополнительные ограничения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске сняли ролик о том, как и почему в городе появился клейменый кирпич

14 января 2022
Томские новости

Томские фитолампы отпугивают с овощей и цветов белокрылку — ученые

14 января 2022
Томские новости

Внутриквартальный проезд по ул. Смирнова в Томске благоустроят в рамках городской программы

21 января 2022
Томские новости

Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году

19 января 2022
Томские новости

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» поступила в Томскую область

24 января 2022
Томские новости

Томский губернатор выделил 10 млн рублей на обустройство территории рядом с «Политехником»

21 января 2022
Томские новости

Томичи смогут следить за графиком уборки улиц в соцсетях

12 января 2022
Томские новости

«ТомскСАХ» усилит ночное дежурство спецтехники в связи с погодными условиями

17 января 2022
Томские новости

Стрежевскому фермеру-погорельцу выплатят 5 млн рублей на восстановление хозяйства

27 января 2022
Комментарии для сайта Cackle