Половину управленческого состава томский предприятий СИБУРа переведут на «удаленку»

25 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Томские предприятия СИБУРа — «Томскнефтехим», НИОСТ, «БИАКСПЛЕН», «СИБУР Диджитал» — намерены вывести 50% административно-управленческого персонала на удаленный формат работы до 13 февраля. Подобные меры принимаются в рамках подготовки к волне омикрон-штамма коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба компании.

Так, с 24 января вводятся и ограничения на командировки: они возможны только при производственной необходимости и после согласования с генеральным директором. Перед поездкой и после — обязательное ПЦР-тестирование.

Усиливается контроль соблюдения социальной дистанции, масочного режима и использования антисептиков. Встречи и внутренние мероприятия в офисах и на производстве проводятся только в масках. Дополнительный фокус внимания — организация питания в производственных столовых. В частности, организовано доставочное питание для ключевого производственного персонала, рассадка в помещениях столовых с учетом социальной дистанции и использования специальных перегородок, выдача столовых приборов — в индивидуальной упаковке.

На предприятии также прорабатывается доставка ключевого сменного персонала отдельным транспортом.

«Важно минимизировать общение сменного персонала с административно-управленческим персоналом, подрядными организациями, меняя подходы и форматы. Периодичность санитарной обработки помещений увеличена. Выборочное тестирование персонала продолжается с большим охватом. Мы по-прежнему продолжаем проводить экспресс-тестирование сотрудников с признаками ОРВИ, выход после закрытия больничного листа также после экспресс-тестирования. Просчитать все риски и принять меры — задача номер один. Это требование нашего времени», — отмечает генеральный директор «Томскнефтехима» Владимир Плешков.

В пресс-службе отмечают, что коллективный иммунитет на ТНХ составляет 94%. Вакцинировано 1196 сотрудников. Ревакцинацию прошли 182 человека. Прививочная кампания проходит на территории предприятии каждую среду.

Напомним, первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса был зафиксирован в Томской области 19 января. В связи с этим в регионе приняли дополнительные меры.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 64 894 случаев заболевания коронавирусом. 60 034 заболевших выздоровели, 696 скончались.

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