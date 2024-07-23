«Школа экспертов»: «Ростелеком» объявил набор на программу профессиональной подготовки для партнеров-операторов связи

23 июля 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» запустил набор на программу профессиональной подготовки «Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования» для партнеров компании из числа региональных операторов связи. Образовательный проект национального провайдера реализуется Министерством труда и социального развития РФ при содействии Томского государственного университета и будет доступен в рамках «Школы экспертов». Специалисты, успешно прошедшие программу, получат удостоверение об окончании курса государственного образца.

Теорию участники послушают в онлайн-формате, а вот практику отработают — на технической базе «Ростелекома». График обучения построен таким образом, чтобы специалисты могли пройти его без отрыва от производства. В программе примут участие 300 представителей компаний-партнеров национального провайдера.

«Сегодня телекоммуникационные технологии совершенствуются так быстро, что стандартное образование не успевает за этими изменениями. Поэтому мы уделяем особое внимание подготовке нашего персонала. За время работы в отрасли мы накопили обширную базу знаний и сформировали глубокую экспертизу. И, поскольку в качестве цифрового партнера мы видим свою миссию в содействии развитию бизнеса всех участников межоператорского рынка, то с этой целью успешно реализуем образовательный проект „Школа экспертов“, в рамках которого делимся практическими знаниям и навыками с другими операторами», — прокомментировала Наталия Крючкова, вице-президент по работе с операторами связи ПАО «Ростелеком».

Основная программа подготовки разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта, предполагает восемь недель обучения и включает 144 часа аудиторной и самостоятельной работы, а также время для сдачи экзаменов. В качестве разработчика и методолога выступил АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации». Техническую базу и организацию для проведения обеспечит «ИТ школа РТК».

«В этом году мы совместно с региональными операторами провели бизнес-завтраки в формате „мозгового штурма“. В открытом диалоге мы хотели понять, что необходимо малому и среднему бизнесу в отрасли связи. Операторы сказали, что им не хватает отраслевого обучения. Это общая проблема, сегодня в дефиците технические специалисты, обладающие необходимыми прикладными навыками и знаниями. Поэтому, когда мы запускали этот проект, мы сразу рассчитывали, что будем делиться знаниями с нашими партнерами, и поэтому и обеспечили для них возможность присоединиться к этой программе в „Школе экспертов“», — рассказала Екатерина Казакова, директор по работе с региональными операторами связи ПАО «Ростелеком».

Программа профессиональной подготовки специалистов по монтажу телекоммуникационного оборудования будет проходить в шесть потоков и охватит 36 регионов. Выпускники получат все необходимые компетенции, чтобы профессионально заниматься установкой, настройкой и обслуживанием оборудования для передачи данных и связи.

«„Ростелеком» давно сотрудничает с Томским государственным университетом в сфере подготовки кадров. Благодаря этому нам удалось построить максимально сбалансированную программу. Практике будут учить эксперты «Ростелекома», а теоретическую часть читать преподаватели университета. Специалисты сразу после выпуска смогут применить полученные знания в работе», — отметил Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов ПАО «Ростелеком».

Для участия в программе необходимо оставить заявку на официальном сайте проекта. Прием возможен только для сотрудников операторов связи.

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