Завтра в Томске пройдет шествие стобальников и медалистов

28 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак, из архива издания

Завтра, 29 июня, в Томске пройдет торжественное шествие школьников, получивших 100 баллов за ЕГЭ, золотых медалистов, победителей всероссийских олимпиад.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, мероприятие пройдет с 17.30 до 18.00 и стартует у здания областной филармонии. Оттуда участники шествия пройдут до Городского сада.

На время проведения мероприятия будут перекрыты следующие участки автомобильных дорог:

по ул. Набережная р. Ушайки от ул. Обруб до пер. Батенькова;

по пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Крылова;

по ул. Гагарина от пер. Батенькова до элемента улично-дорожной сети пл. Новособорная, 2б;

по пер. Нахановича от пр. Ленина до ул. Советская;

по ул. Алексея Беленца от пр. Ленина до ул. Гагарина;

по пер. Плеханова от ул. Гагарина до ул. Советская;

по пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Крылова.

Также свои маршруты изменят троллейбусы № 2 и 6. Так, с 17:15 до 18:00 оба маршрута приостановят движение на пр. Фрунзе, троллейбус №2 будет идти по укороченной схеме «мкр. Черемошники — пл. Ленина», а троллейбусы маршрута №6 будут перераспределены на резервный маршрут №8.

Движение транспорта на указанном участке будет осуществляться согласно временным знакам.

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