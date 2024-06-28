18+
18+
РЕКЛАМА

Завтра в Томске пройдет шествие стобальников и медалистов

Город, Томские новости, шествие выпускники интересные новости Томска массовые мероприятия ограничение движения Завтра в Томске пройдет шествие стобальников и медалистов

Завтра, 29 июня, в Томске пройдет торжественное шествие школьников, получивших 100 баллов за ЕГЭ, золотых медалистов, победителей всероссийских олимпиад.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, мероприятие пройдет с 17.30 до 18.00 и стартует у здания областной филармонии. Оттуда участники шествия пройдут до Городского сада.

На время проведения мероприятия будут перекрыты следующие участки автомобильных дорог:

Также свои маршруты изменят троллейбусы № 2 и 6. Так, с 17:15 до 18:00 оба маршрута приостановят движение на пр. Фрунзе, троллейбус №2 будет идти по укороченной схеме «мкр. Черемошники — пл. Ленина», а троллейбусы маршрута №6 будут перераспределены на резервный маршрут №8.

Движение транспорта на указанном участке будет осуществляться согласно временным знакам.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский аэропорт «Богашево» рассчитывает ввести новый терминал в середине августа — власти

17 июня 2024
Томские новости

Томский стадион «Труд» переходит в муниципальную собственность

25 июня 2024
Томские новости

В День города на набережной Ушайки томичи споют народные песни

6 июня 2024
Еда

Томские «вьетнамки»: пять заведений, где можно попробовать не только Фо Бо

1 июня 2024
Томские новости

В Томске приостановлено движение трамваев №3 и №5

27 июня 2024
Томские новости

В Томске по инициативе иностранных студентов впервые пройдет «Месса всех народов»

3 июня 2024
Томские новости

Открытие главного томского пляжа переносится

13 июня 2024
Томские новости

«Живой» свет. Как проиллюстрировать классическую симфонию

26 июня 2024
Томские новости

В Томске убрали агрессивную рекламу ярмарки

7 июня 2024