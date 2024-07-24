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Завтра томичей ждут дожди и грозы

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Завтра, 25 июля, в Томске ухудшится погода, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются местами дожди, грозы, ливни, порывы ветра 15-20 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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