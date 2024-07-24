Завтра томичей ждут дожди и грозы
24 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев, из архива издания
Завтра, 25 июля, в Томске ухудшится погода, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
— Ожидаются местами дожди, грозы, ливни, порывы ветра 15-20 м/с, — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.
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