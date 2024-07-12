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На томской набережной Ушайки исполнят шедевры органной музыки

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В субботу, 13 июля, в Томске в рамках уличного фестиваля «Классическое лето» на сцене на набережной Ушайки пройдет концерт при участии цифрового органа Томской областной государственной филармонии.

Как уточняют организаторы, на концерте прозвучит «горячая десятка» органных шедевров, составленная органистом Дмитрием Ушаковым. Среди них — «Лето» Вивальди из цикла «Времена года», философские «Медитации» Олега Янченко и саундтреки из известных кинофильмов.

Мероприятие начнется в 19.00, вход свободный. В случае плохой погоды концерт перенесут в фойе БКЗ.

Напомним, фестиваль «Классическое лето» стартовал в Томске в мае. Мероприятия в его рамках проходят каждый день, кроме понедельника. Следить за расписанием фестиваля можно здесь.

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