На днях томичей ждут дожди, грозы и сильный ветер

23 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ближайшие дни, 24 и 25 июля, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— По западным районам области ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, местами возможен град, при грозах порывы ветра 15-20 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать осторожность, находиться подальше от слабо закрепленных конструкций и находиться подальше от линий электропередач.

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