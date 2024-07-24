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В Томске ищут оператора системы безналичной оплаты в муниципальном транспорте

Город, Томские новости, мэрия власти интересные новости Томска общественный транспорт В Томске ищут оператора системы безналичной оплаты в муниципальном транспорте

Власти Томска объявили открытый конкурс по отбору оператора автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда на муниципальном транспорте. Предполагается, что она заработает 1 января 2025 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии, внедрение такой системы позволит повысить удобство оплаты, обеспечит контроль за ней и даст возможность ввести новое средство платежа — транспортную карту.

Ввести систему в эксплуатацию для пассажиров планируют с началом действия новых муниципальных контрактов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 августа. Их рассмотрение состоится 11 сентября.

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