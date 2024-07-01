Жители домов на восьми улицах Томска остались без воды из-за аварии

1 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 1 июля, в Томске на время проведения аварийных работ жители ряда домов в Кировском районе останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится с 9.00 до 23.30. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Вершинина ул, 43, 43/1, 43б, 43в, 46/8, 48/1, 50, 52, 54;

Инструментальный пер, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 51а;

Котовского ул, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 13/1, 13а, 14, 15, 19/2, 26, 28;

Красноармейская ул, 101, 103, 105, 107, 109, 117, 117а, 117б, 119;

Нахимова ул, 3/1, 5, 7, 7а, 8 стр. 13, 11, 12, 13, 13б, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46;

Полины Осипенко ул, 1, 6, 6/1, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14а, 16, 18, 23, 31, 31 стр.1, 31а, 31в, 33;

Промышленный пер, 1/1, ½, 9, 9/1, 9а;

Учебная ул, 39, 39/1, 39/2, 41, 45, 46, 47, 47/1, 47а, 48д, 48д, 48д, 49/1, 50, 50а.

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