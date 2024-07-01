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Жители домов на восьми улицах Томска остались без воды из-за аварии

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды график отключения авария на сетях интересные новости Томска Жители домов на восьми улицах Томска остались без воды из-за аварии

Сегодня, 1 июля, в Томске на время проведения аварийных работ жители ряда домов в Кировском районе останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится с 9.00 до 23.30. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

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