На днях томичей ждут дожди, грозы и град

30 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ближайшие дни, с 30 июня по 4 июня, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, местами град, при грозах шквалистые порывы ветра 16-21 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи рекламных щитов, крыш и слабо закрепленных конструкций. Также не рекомендуется подходить к оборвавшимся электропроводам.

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