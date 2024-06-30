18+
18+
РЕКЛАМА

На днях томичей ждут дожди, грозы и град

Город, Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, прогноз погоды погода в Томске интересыне новости Томска штормовое оперативное предупреждение На днях томичей ждут дожди, грозы и град

В ближайшие дни, с 30 июня по 4 июня, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, местами град, при грозах шквалистые порывы ветра 16-21 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи рекламных щитов, крыш и слабо закрепленных конструкций. Также не рекомендуется подходить к оборвавшимся электропроводам.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске «потушили» пожар в онкодиспансере

6 июня 2024
Томские новости

Томичей приглашают на бал под открытым небом в честь дня рождения Пушкина

3 июня 2024
Томские новости

Из-за ремонта путей изменится расписание поезда Томск-2 — Асино

11 июня 2024
Томские новости

В Томске до 28 июля перекрыли одну полосу на участке Московского тракта

4 июня 2024
Томские новости

Открытие главного томского пляжа переносится

13 июня 2024
Томские новости

Четыре дерева и одна ветка упали в Томске во время вчерашней грозы

26 июня 2024
Томские новости

Тариф «Игровой» «Ростелекома» пользуется спросом среди томских геймеров

28 июня 2024
Томские новости

Домики для уточек появились на Белом озере в Томске

21 июня 2024
Томские новости

ФК «Томь» погасит 68 млн руб. долга по налогам в ближайшее время — учредитель

11 июня 2024