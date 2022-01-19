Первый случай омикрона зафиксировали в Томске

Томский Обзор / Фото: 19 января 2022 // Фото: unsplash.com

В Томске зафиксирован первый случай заражения штаммом «омикрон», сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на губернатора Сергея Жвачкина.

В связи с этим глава региона поручил принять дополнительные меры, в частности: увеличить объемы тестирования, предусмотреть возможность расширения количества операторов колл-центров и подготовить планы по переводу части сотрудников предприятий и организаций на дистанционный режим работы.

Департаменту лицензирования и регионального государственного контроля Томской области поручено организовать постоянный мониторинг цен на соответствующие лекарства в аптеках региона.

«Омикрон уже в регионах Сибири. До масштабной волны еще есть время, но нам всем нужно использовать его для подготовки, чтобы сберечь здоровье людей. Призываю всех строго соблюдать масочный режим, а при первых острых признаках респираторного заболевания оставаться дома», — сказал Сергей Жвачкин.

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