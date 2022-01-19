18+
18+

Первый случай омикрона зафиксировали в Томске

Коронавирус (Covid-19), Медицина и здоровье, Томские новости, Томск Томская область коронавирус ковид омикрон вакцинация госпитали больницы медицина губернатор Первый случай омикрона зафиксировали в Томске

В Томске зафиксирован первый случай заражения штаммом «омикрон», сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на губернатора Сергея Жвачкина.

В связи с этим глава региона поручил принять дополнительные меры, в частности: увеличить объемы тестирования, предусмотреть возможность расширения количества операторов колл-центров и подготовить планы по переводу части сотрудников предприятий и организаций на дистанционный режим работы.

Департаменту лицензирования и регионального государственного контроля Томской области поручено организовать постоянный мониторинг цен на соответствующие лекарства в аптеках региона.

«Омикрон уже в регионах Сибири. До масштабной волны еще есть время, но нам всем нужно использовать его для подготовки, чтобы сберечь здоровье людей. Призываю всех строго соблюдать масочный режим, а при первых острых признаках респираторного заболевания оставаться дома», — сказал Сергей Жвачкин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В томском музее «Профессорская квартира» сыграют музыку деревянной архитектуры

6 января 2022
Томские новости

Томский губернатор поручил активизировать подготовку к волне «омикрона»

17 января 2022
Томские новости

Пожар в томском гипермаркете «Лента» полностью ликвидирован

22 декабря 2021
Томские новости

Конькобежцы из Томской области стали призерами первенства Сибири

21 декабря 2021
Томские новости

Томской ДСК одобрили застройку на участке рядом с «Южными Воротами»

14 января 2022
Томские новости

Комик из Томска Стас Старовойтов сыграл главную роль в семейном стендап-сериале

15 января 2022
Томские новости

Ночью в Томске три автомобиля пострадали от огня

24 декабря 2021
Томские новости

У главного купола на здании мэрии Томска появилась новая подсветка

30 декабря 2021
Томские новости

В Ботсаду Томского госуниверситета поселились духи природы и китайский дракон

24 декабря 2021
Комментарии для сайта Cackle