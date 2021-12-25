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Возгорание в томском гипермаркете «Лента» произошло в отделе пиротехники

Происшествия, Томские новости, пожар горит сводка жесть Томска Возгорание в томском гипермаркете «Лента» произошло в отделе пиротехники

Пожар в томском гипермаркете «Лента» на ул. Пушкина, 53 произошел в отделе по продаже пиротехнических изделий.

Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, что площадь пожара составила 20 кв. метров. По уточненным данным, из здания эвакуировались около 500 человек персонала и 150 работников.

Напомним, сообщение о возгорании в гипермаркете «Лента» поступило сегодня, 25 декабря, в 16.14. Пожар ликвидирован.

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