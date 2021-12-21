Пожар в томском гипермаркете «Лента»
21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич
Сегодня, 21 декабря, в Томске загорелось здание гипермаркета «Лента» по ул. Елизаровых, 13.
Сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15.06. По данным МЧС из здания были эвакуированы около 200 человек.
Пожар удалось локализовать в 18.49 на площади 3 500 кв. метров. Произошло обрушение кровли здания на площади 3 500 кв. метров.
По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог в отделе с пиротехникой.
Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, в результате пожара никто не пострадал.
Фото: Вячеслав Станкевич
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: