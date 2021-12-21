Пожар в томском гипермаркете «Лента»

21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич

Сегодня, 21 декабря, в Томске загорелось здание гипермаркета «Лента» по ул. Елизаровых, 13.

Сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15.06. По данным МЧС из здания были эвакуированы около 200 человек.

Пожар удалось локализовать в 18.49 на площади 3 500 кв. метров. Произошло обрушение кровли здания на площади 3 500 кв. метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог в отделе с пиротехникой.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, в результате пожара никто не пострадал.

Фото: Вячеслав Станкевич

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