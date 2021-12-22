Проект Startup Tour, проходивший в Томске, стал лауреатом премии Russian Creative Awards

22 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено «Сколково»

Проект Фонда «Сколково» Open Innovations Startup Tour победил в номинации «Лучший креативный проект индустриального сектора» национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards. В 2021 году мероприятия Startup Tour прошли в восьми городах России, включая Томск.

«Когда я предложил запустить Open Innovations Startup Tour, реакция была крайне сдержанной. Почему мы едем в регионы? Почему холодной зимой? Зачем? Но мы уверенно отстояли свою идею и с помощью Аркадия Дворковича и Виктора Вексельберга организовали первый Startup Tour, а остальное — уже история», — заявил Пекка Вильякайнен, советник председателя совета директоров Фонда «Сколково».

В 2021 году Startup Tour проходил онлайн, охватив за полтора месяца восемь городов — Томск, Уфу, Самару, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар, Тверь и Мурманск. Региональный этап конкурса в Томске состоялся 26 апреля. Победителем стал инновационный препарат для противовоспалительной терапии при COVID-19 от томской компании «Гранд». Второе место заняла технология производства инфракрасной нагревательной пленки в промышленности и ЖКХ компании «Вайтекс Сибирь» из Томска, а третье — семейный трекер задач с аналитико-рекомендательной системой на основе методов data science.

«Open Innovations Startup Tour существует уже около десяти лет, и задачи проекта со временем менялись. Сначала он был направлен прежде всего на популяризацию технологического предпринимательства, затем мы стали больше внимания уделять акселерационным и образовательным программам. Но неизменным оставалось одно очень важное качество всех, кто участвовал в проекте, — творческое начало. Ни одна инновация не рождается без креатива и творчества. Эта премия — большое признание для всей нашей команды», — отметила Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум».

Startup Tour — самый масштабный проект в России, направленный на развитие культуры технологического предпринимательства и выявление в регионах перспективных инновационных стартапов. С 2011 года он побывал более чем в 100 городах, эксперты рассмотрели свыше 15 000 заявок, поданных на конкурс. В 2021 году Startup Tour прошел онлайн, охватив восемь городов — Тверь, Уфу, Самару, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар, Томск, Мурманск. Участие во всех мероприятиях тура бесплатное.

Премия Russian Creative Awards призвана выявить самые успешные практики, разработанные в креативном секторе нашей страны, обеспечить им поддержку и национальное признание. Вручение премии и форум «Российская креативная неделя» включены в официальную программу Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития, объявленного ООН.

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