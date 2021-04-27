Инновационный препарат для терапии при COVID-19 стал победителем Startup Tour в Томске

27 апреля 2021 / Томский Обзор

Победителем Startup Tour 2021 в Томске стал препарат для противовоспалительной терапии при COVID-19. Второе место заняла технология производства инфракрасной нагревательной пленки, третье — семейный трекер задач с аналитико-рекомендательной системой на основе методов data science. Конкурс технологических стартапов проходил 26 апреля при поддержке Центра инновационного развития и администрации Томской области.

Как сообщают организаторы, программу Startup Tour 2021 в Томске открыла панельная дискуссия «Экосистема Томской области. От пилотирования до цифровизации» с участием представителей власти, науки, образования и бизнеса, посвященная развитию технологического предпринимательства в вузах и поддержке инновационных стартапов в регионе.

«Основным драйвером инновационного развития региона является наш человеческий капитал — это и значительный процент населения с высшим образованием, и наличие ведущих университетов и исследовательских центров. Мы эффективно работаем по программе вовлечения молодежи в инновационную деятельность. В интересах томских компаний, испытывающих потребность в новых кадрах, реализуется проект TomskHub — единая площадка для молодых ученых, студентов, школьников, объединяющая шесть вузов. Каждый восьмой житель области так или иначе связан с университетами, что заставляет нас постоянно развиваться в этом направлении», - отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

«Мой отец долго жил, учился и занимался исследовательской деятельностью в Томске, много о нем рассказывал, и поэтому мне было особенно интересно помогать начинать и реализовывать инновационные проекты, инициированные нашими томскими коллегами и партнерами. В области уже 33 резидента «Сколково», их выручка довольно быстро увеличивается, видны системный подход к делу и серьезность намерений. Я уверен, что эти компании ждет большой успех с точки зрения и качества проектов, и рабочих мест, и масштабного внедрения результатов их работы в экономику области, страны и глобальную экономику в целом», - сказал председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Полуфиналистами конкурса технологических проектов стали 15 команд, по итогам питч-презентаций в финал вышло по одному проекту в каждом треке. Первое место в треке «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» занял инновационный препарат для противовоспалительной терапии при COVID-19 от томской компании «Гранд». Этот же проект победил и в финале, получив 300 тысяч рублей от Центра инновационного развития Томской области — официального партнера Startup Tour.

«Миллионы смертей при COVID-19 во многом связаны с тяжелой воспалительной реакцией из-за цитокинового и брадикининового шторма. Вирус проникает в клетки, связываясь с ферментом АПФ2, в легких и сосудах накапливается брадикинин, и это вызывает снижение артериального давления, нарушения в работе сердца, усиление воспаления и, как следствие, тяжелейшую пневмонию. Разработанный нами препарат блокирует рецепторы брадикинина и развитие брадикининового шторма. В доклинических исследованиях он показал высокую эффективность в широком диапазоне доз и безопасность применения, недостижимую для конкурентов. Препарат защищен российским патентом, ведется патентование на ключевых зарубежных рынках. В проект уже вошел инвестор — российский фармпроизводитель АО «Органика». После прохождения клинических испытаний в 2023 году запланировано вывести препарат на рынок для лечения больных COVID-19», - считает директор ООО «Гранд» Сергей Станкевич.

В треке «Информационные технологии» победил проект DataFamily хабаровской компании StartLab — семейный трекер, позволяющий родителям предлагать детям задачи, за которые они будут получать вознаграждение, и мотивировать детей на их выполнение. В треке «Индустриальные и энергетические технологии» жюри выбрало проект «Инфракрасные нагревательные пленки в промышленности и ЖКХ» компании «Вайтекс Сибирь» из Томска. Все финалисты получили приглашения на крупнейшую конференцию для технологических предпринимателей в России и СНГ Startup Village 2021, которая состоится 24 и 25 мая в Инновационном центре «Сколково».

Томск стал седьмым городом в программе Startup Tour 2021, финальный этап состоится в Мурманске 21 апреля. В этом сезоне ежегодное мероприятие Фонда «Сколково» по развитию технологического предпринимательства проходит онлайн на сайте startup-tour.ru.

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