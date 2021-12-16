Новый томский детсад примет воспитанников в конце января 2022 года

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

Новый детский сад на 145 мест на ул. Академика Сахарова в Томске проходит процедуру постановки на кадастровый учет и передачу в муниципальную собственность, сообщает пресс-служба мэрии.

Новый корпус станет структурным подразделением МАДОУ № 24. Как рассказала заведующая Лариса Корякина, педагогический коллектив для работы в детском саду уже набран, проводится обучение сотрудников, списки детей составлены. Уже закуплена вся необходимая мебель для групп и оборудование пищеблока. В конце января детский сад будет готов принять воспитанников.

Детский сад №24 имеет статус муниципальной инновационной площадки. Подразделение в корпусе на ул. Академика Сахарова будет работать по концепции «детский сад — Наукоград», что соответствует его месторасположению (микрорайон Наука и Академгородок). Образование дошкольников в нем будет вестись с акцентом на интерактивные виды деятельности: конструирование, игровая робототехника и другие.

«Четыре новых детских сада в Томске введут в эксплуатацию до 2022 года. Два из них — по Иркутскому тракту и улице Высоцкого — готовы принять детей с начала нового года, еще два на улицах Сахарова и Архитектора Болдырева откроют двери для воспитанников в январе–феврале. Остальные четыре детсада будут введены в эксплуатацию в первые месяцы будущего года. Для этого подрядчики усилили бригады на строительстве оставшихся объектов. При этом мы делаем акцент не только на скорости, но в первую очередь на качестве работ», — отметил и.о. мэра Михаил Ратнер в ходе выездного рабочего совещания.

В здании детского сада по ул. Архитектора Василия Болдырева, 13 (ул. Дизайнеров, 4/1) строительно-монтажные работы находятся на финальной стадии — выполнено 97%. Ввод в эксплуатацию этого дошкольного учреждения планируется осуществить на следующей неделе. По информации руководства детского сада, все необходимое оборудование и мебель в детский сад завезены, сейчас идет отмывка помещений и расстановка шкафов, кроватей и другой мебели.

Общий объем выполнения строительных работ по четырем другим детсадам (ул. Ивановского, 18 (1-й и 2-й корпусы), ул. Демьяна Бедного, 4а и ул. Ивана Черных, 73 составляет от 60 до 80 процентов.

Напомним, строительство детского сада на ул. Академика Сахарова велись в рамках проекта «Демография» и обошлись в 223,5 млн рублей, из них 95,2 млн были направлены из федеральной казны.

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